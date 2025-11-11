Profundizada doctrina cívico- militar con entrega de Ley de Comando para la Defensa Integral de la nación al presidente Maduro

Ciudad MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, acudió este martes al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores para hacer entrega formal al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), del proyecto de la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación.

Tras ser sancionada horas antes por el Parlamento Nacional, el proyecto aguarda con por promulgada por el Ejecutivo Nacional, para continuar profundizando la doctrina cívico-militar en el país y garantizar la paz y la soberanía de la Patria, en un contexto de lucha armada y no armada, al que ha sido sometida Venezuela, por actores imperialistas.

En sus declaraciones desde Miraflores, Rodríguez calificó la jornada como un día de trascendental importancia para el desarrollo de la nueva doctrina militar de la República, siguiendo el ideario y los conceptos del Comandante Eterno Hugo Chávez, con el objetivo de lograr una profunda fusión cívico-militar.

El tal sentido, destacó que el nuevo instrumento legal se enmarca en un contexto de agresión permanente contra el pueblo venezolano por parte de un hegemón imperial que se niega a aceptar la multipolaridad y la decisión de Venezuela de ser un país libre, independiente y soberano.

Rodríguez explicó que la iniciativa de esta ley provino del Ejecutivo Nacional, liderada por el Comandante en Jefe y el Ministro de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, para desarrollar los conceptos de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI).

Prensa Presidencial FOTO PRENSA PRESIDENCIAL