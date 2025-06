Analista Umpiérrez: Trump es un hombre que expresa contradicciones

CIUDAD MCY.-El analista geopolítico, Ariel Umpiérrez, afirmó que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos como un hombre de paz, pero que al fin se refleja como «un hombre que expresa las contradicciones del capitalismo exacerbado» que deja expuesto todo lo diferente a la «coherencia».

En su participación en el programa multiplataforma «Cable a Tierra», Umpiérrez manifestó que desde Washington, según sus fuentes, «hay ciertos signos de demencia» en el mandatario estadounidense, «que parece irracional y no se sabe si es asimilable a Biden».

Asimismo, señaló que «no se concentra en nada, no estudia nada, no analiza nada, todo es superficial» y es difícil controlarlo; «es un hombre que no está aparentemente en sus cabales».

Por su parte, la periodista Karen Méndez expresó que hoy se puede ver a «un Trump muy nervioso por el conflicto de ayer y el tema petróleo», y expresión de esto son la publicación de sus mensajes en las redes sociales sobre el precio del crudo.

Méndez destacó que sus acciones son el reflejo del cuestionamiento del «movimiento MAGA que decía que no», pero que desde el análisis se puede ver una persona «entrampada que quiere quedar bien con todo el mundo».

MAGA, por sus siglas en inglés, es un eslogan político estadounidense popularizado recientemente por Donald Trump durante las campañas presidenciales de 2016 y 2024, que dice textualmente «Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande».

