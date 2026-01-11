Mega Jornada de Atención Social llevó bienestar a familias aragüeñas

La Gobernadora Joana Sánchez, en acompañamiento de la ministra para los Adultos y Adultas Mayores, supervisó los diversos servicios desarrollados por el equipo de profesionales que trabajó con vocación para llevar bienestar a las familias de 7 comunidades del municipio Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- En un fuerzo por brindar seguridad alimentaria y servicios médicos a las familias más vulnerables y los sectores populares, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada de la ministra para los Adultos y Adultas Mayores, Magally Viña y el alcalde de la localidad, Víctor Bravo, encabezó una Mega Jornada de Atención Social en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La actividad, que brindó binestar y atención a los aragüeños de la referida localidad, está enmarcada en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), y el Plan de la Aragueñidad que se alinea con las orientaciones enmanadas del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro y la presidenta (E) Delcy Rodríguez.

La jornada se llevó a cabo en los espacios de la Sala de Autogobierno Comunal, específicamente en la Comuna Tierra de Mujeres y Hombres Libres, donde la Gobernadora, acompañada de la ministra Viña; Félix Romero, secretario de Gobierno y otras autoridades, supervisó los diversos servicios que se estaban prestando con el objetivo de garantizar que cada uno de los ciudadanos fuera atendido de manera eficaz.

En este encuentro, la ministra para los Adultos y Adultas Mayores, Magalis Viña manifestó que la actividad atendió a siete comunidades del punto y círculo.

«Estamos en una jornada social estadal indicada por el presidente Nicolás Maduro, hoy atendemos a 7 comunidades del punto y círculo, incluyendo 1.036 abuelos organizados , este operativo se realizará todos los fines de semana, porque a pesar de que estamos tristes, aqui en Aragua seguimos cumpliendo los alineamientos del Presidente y tenemos el desafio de traer de vuelta a Nicolás Maduro y a la primera combatiente, Cilia Flores «.

Por su parte, la mandataria regional mencionó que, «hoy aquí están participando más de 44 instituciones nacionales, regionales y municipales que realizan un excelente trabajo para atender a nuestro pueblo con servicios médicos, asesoría legal y recreación, para llevarle felicidad, tranquilidad y binestar a nuestros niños, hombres y mujeres de esta comuna».

Además, Sánchez indicó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha orientado permanecer unidos para lograr la liberación del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

«Nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro, dejó la ruta de acción y la agenda concreta de acción del primer trimestre del año, en el marco de eso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha seguido las instrucciones para nosotros salir a la calle para la protección de nuestro pueblo, así que desde acá podemos decir que la patria sigue viva, que sigue vivo el fuego sagrado y que en cada uno de los corazones de los venezolanos, de los revolucionarios, de los vecinos y vecinas late un sentimiento que es de retorno a nuestra Patria, de nuestro Presidente legítimo y de la camarada Cilia Flores».

ATENCIÓN SOCIAL

El mega operativo ofreció servicios de odontología, medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, oftalmología, nutrición, psicología, inmunizaciones, farmacia y ayudas técnicas.

Asimismo, estuvo presente Alimentos Aragua Socialista (ALAS), y Mercados de Alimentos (Mercal), instituciones que ofrecieron una variedad de productos de la cesta básica a precios accesibles.

De igual manera, la planta movil de llenado de Gas Líquido de Petróleo (GLP) realizó el llenado correcto de los cilindros de gas doméstico, atendiendo un total de 2.020 familias de la comunidad.

Por su parte , el equipo de Misión Nevado atendió a los animales con los servicios de vacunación, peluquería canina, limpieza de orejas, desparasitación y curas de heridas para su bienestar.

Del mismo modo, el equipo del sistema de Misiones y Grandes Misiones, el Consejo Nacional para las personas con Discapacidad (Conapdis), Parto Humanizado, Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM), entre otras misiones realizaron el registro correcto y la verificación de datos de los aragüeños.

Además en el sitio los habitantes de la localidad disfrutaron de un sinfín de actividades recreativas y refrigerios, en el que los presentes calificaron la actividad como una jornada completa.

Con este mega despliegue de atención social, la mandataria aragüeña demostró su compromiso de seguir trabajando para el pueblo y con el pueblo para brindarle una atención de calidad y seguridad a las familias del estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : PRESA BGA