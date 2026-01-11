Gobierno de Aragua impulsa alianzas con proveedores de internet para fortalecer la conectividad en el estado

CIUDAD MCY.-En aras de consolidar un acceso tecnológico eficiente y democratizar el uso de la red en cada rincón de la entidad, se llevó a cabo un encuentro estratégico de trabajo con más de 40 representantes de empresas proveedoras de servicios de internet que operan en el estado Aragua.

La mesa de trabajo estuvo liderada por el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, y el secretario de Telecomunicaciones de Aragua, Jonathan Castellón, con el objetivo central de optimizar la infraestructura comunicacional y garantizar que las comunidades cuenten con un servicio estable y de alta velocidad.

Este encuentro forma parte de una visión sistémica de desarrollo enmarcada en las 7 Transformaciones (7T) impulsadas por el Gobierno nacional, contando con el acompañamiento de Manuel Pérez, secretario general para la 5ta Transformación; Rodolfo Ramírez, secretario general para la 2da Transformación; Marcelo Sánchez, secretario general para la 6ta Transformación y el director de Telecomunicaciones Aragua, Rey Machado.

La presencia de estas autoridades subraya que la conectividad es un tema que impacta directamente la economía, la seguridad y la organización social de los territorios aragüeños.

Al respecto, el secretario de Telecomunicaciones, Jonathan Castellón, informó que esta reunión permitió trazar la ruta de trabajo para el año 2026, destacando que, gracias al respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la alianza con el sector privado, ya se han logrado conectar más de 60 salas de autogobierno en la entidad. Castellón explicó que se busca profundizar estos acuerdos para potenciar áreas estratégicas como el turismo y la seguridad en zonas de difícil acceso.

Entre los proyectos a mediano y largo plazo, el secretario anunció el inicio de inspecciones técnicas en la carretera de Choroní, tras haber culminado exitosamente las evaluaciones en la vía hacia Ocumare de la Costa. Este plan busca determinar la factibilidad de conectar puntos estratégicos dentro del Parque Nacional Henri Pittier, lo que permitirá mejorar la comunicación en la zona montañosa y fortalecer el motor turístico de las costas aragüeñas.

Además, Castellón destacó que otro de los grandes retos para este ciclo es la expansión de servicios hacia los cuatro municipios del sur del estado Aragua. El objetivo es establecer alianzas que permitan a las empresas generar las condiciones necesarias para operar localmente, evitando la dependencia de proveedores externos de otras regiones.

Con estas acciones, enmarcadas en el Plan de la Aragueñidad, el Gobierno de Aragua reafirma su compromiso de posicionar a la entidad como un referente en vanguardia comunicacional y participación protagónica.

MARÍA JOSÉ PARRA | PRENSA GBA