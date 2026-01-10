Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

SNPS – Aragua garantiza cirugías de baja y mediana complejidad

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 10, 2026

CIUDAD MCY.- En el recién inaugurado quirófano del Centro Diagnóstico Integral (CDI) Coronel Manuel Atanasio Girardot en el estado Aragua, se llevó a cabo una jornada quirúrgica, con 8 pacientes favorecidos con cirugías de baja y mediana complejidad, en aras de garantizar respuestas oportunas a la población.

La coordinadora regional de la Fundación Barrio Adentro (FMBA), Velly Martínez, informó que gracias al equipo multidisciplinario del CDI, este jueves 8 y viernes 9 de enero, se realizaron diversos procedimientos quirúrgicos tales como histerectomía, colecistectomía, hernias umbilicales, lipomas y quistes sebáceos.

Del mismo modo, reafirmó que estas acciones se realizan gracias a las políticas sociales  implementadas por el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, bajo lineamientos de la Presidente Encargada, Delcy Rodríguez; la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud de la entidad, Yosmary Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA  |  FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Eventos

Aragüeñas participaron en casting Reina del Carnaval 2025

10 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

SNPS – Aragua garantiza cirugías de baja y mediana complejidad

10 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Especial

¿Por qué la mamografía también podría ayudar a prevenir enfermedades del corazón?

10 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Mundo

Papa León XIV pide por soluciones políticas para Venezuela

10 de enero de 2026 Beatriz Guilarte