Antorcha de los III Juegos Deportivos Comunales llegó este miércoles al estado Trujillo

PorBeatriz Guilarte

Dic 3, 2025

CIUDAD MCY.-La antorcha que porta el Fuego Patrio de los III Juegos Deportivos Comunales 2025 llegó este miércoles al estado Trujillo.

La actividad se desarrolló con un desfile que partió del parque Los Ilustres y llegó hasta la plaza Bolívar del municipio Valera, donde atletas de diversas disciplinas caminaron con la antorcha procedente del estado Táchira.

Luego de la llegada de la antorcha, el gobernador Gerardo Márquez procedió al abanderamiento de los atletas.

La entidad trujillana recibirá a más de 1.300 atletas con siete disciplinas a desarrollar, tales como ajedrez, béisbol five, boxeo, karate, levantamiento de pesas, natación y voleibol, y tres juegos tradiciones: metras, perinola y trompo.

Los participantes en estos juegos tendrán garantizada la alimentación, el hospedaje y vigilancia médica, contando con un plan de emergencia para atender oportunamente cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Al menos 56 autobuses y 15 unidades de la Empresa Bus Trujillo estarán a disposición, primordialmente de los atletas, para el traslado a las diferentes instalaciones deportivas.

AVN  |  FOTO REFERENCIAL

