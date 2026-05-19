Anunciada Expo Feria Cultural Aragua 2026

El próximo 28 de mayo se llevará a cabo esta actividad que reunirá a cultores de los 18 municipios con más de 50 stands en el Antiguo Hotel Jardín

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de proyectar las riquezas tradicionales de la región, el Ejecutivo regional anunció oficialmente la realización de la «Expo Feria Cultural Aragua 2026». El evento central tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en los espacios de la Antigua Sede de la Gobernación de Aragua, conocida históricamente como el Antiguo Hotel Jardín de Maracay. La actividad abrirá sus puertas a todo el público en un horario comprendido desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, consolidándose como un vitrina de paz y encuentro para el pueblo aragüeño.

El anuncio formal estuvo encabezado por Nicolás González, Secretario de Cultura del estado Aragua, quien estuvo acompañado por miembros del Gabinete de Cultura, directores del sector y destacados cultores de la entidad. Durante su intervención, González hizo énfasis en la participación activa de creadores procedentes de los 18 municipios de la región, destacando el respaldo institucional de la gobernadora Joana Sánchez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y todo el equipo del Ministerio de la Cultura.

La Expo Feria contará con más de 50 stands en los que se exhibirán las diversas manifestaciones artísticas, gastronómicas y patrimoniales que dan vida al estado. La programación incluye muestras religiosas emblemáticas, como un espacio dedicado al Santo Sepulcro de Villa de Cura, además de exposiciones de las cofradías locales. Las autoridades confirmaron la presencia de expresiones fundamentales de la identidad regional como los “Sanjuaneros” que agrupan a más de 80 cofradías con un trabajo organizativo continuo y los Diablos Danzantes, cuyas festividades se aproximan para el 4 de junio. Asimismo, el Movimiento Dancístico regional, conformado por más de 380 agrupaciones, marcará una fuerte presencia a través de su representación.

En el ámbito musical y artesanal, el secretario resaltó la inclusión del talento local de la música llanera, el joropo aragüeño, agrupaciones de danza y la participación especial del Sistema de Orquestas de la entidad, que moviliza a miles de jóvenes, destacando la intervención de la Orquesta Sinfónica de Aragua. El proceso de organización y registro de las agrupaciones musicales y cultores interesados en incorporarse estará abierto hasta este viernes en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, bajo la coordinación del profesor Roger Pereira en el área de musicalización, y de otra compañera en el sector de los artesanos, para quienes se ejecuta un plan especial de proyección.

Al cierre de la presentación, el secretario resaltó que esta iniciativa busca captar e involucrar activamente a la juventud en dinámicas productivas y sanas, reafirmando al deporte y la cultura como los caminos esenciales para el desarrollo del estado. Con esta actividad, la gestión cultural regional busca posicionar con fuerza la marca e identidad local, invitando a la colectividad nacional a descubrir las potencialidades turísticas y tradicionales que definen a la entidad del centro del país.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY