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Alcalde Carlos Guzmán consolida políticas de servicios públicos en Mariño

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PorBeatriz Guilarte

May 19, 2026

Con estas acciones se busca mejorar las condiciones para que los mariñenses puedan vivir de manera digna

CIUDAD MCY.- El municipio Santiago Mariño continúa afianzándose como una jurisdicción garante de ofrecer las mejores condiciones para el buen vivir de todos sus ciudadanos.

En este sentido, el alcalde Carlos Guzmán sostuvo una mesa de trabajo estratégica con el equipo de Servicios Públicos de la entidad (Serpumar), con el objetivo de evaluar y fortalecer la operatividad en la jurisdicción.

La jornada que se realizó siguiendo las orientaciones de la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, está enmarcada en el Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad y busca  avanzar en la consolidación con fuerza en la 2da Transformación: Ciudades Humanas, Servicios Públicos e Infraestructura en la localidad.

La actividad sirvió como espacio para diseñar  políticas de fortalecimiento y protección que garanticen  la operatividad óptima de los servicios públicos, permitiendo que los mariñenses puedan vivir de manera digna.

Estas acciones no son aisladas, se deben a un compromiso constante del gobierno nacional, regional y municipal por otorgar la mayor suma de felicidad posible de los habitantes de Mariño.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA

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Por Beatriz Guilarte

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