Aragua alcanzó su victoria 13 en la LVBP tras vencer a Magallanes

Ciudad MCY.- Los Tigres de Aragua continúan su paso firme en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), al sumar su decimotercer triunfo tras imponerse 4 carreras por 0 a los Navegantes del Magallanes, en una sólida actuación que reafirma su buen momento en la cuarta semana del campeonato.

El equipo aragüeño abrió el marcador en el segundo episodio, cuando José Sibrián conectó un sencillo elevado al jardín derecho que permitió a Leobaldo Cabrera anotar y mover a Keyber Rodríguez a la antesala. Acto seguido, José Peraza bateó un rodado que resultó en un out forzado, pero suficiente para que Rodríguez cruzara el plato y Sibrián avanzara a tercera.

En el cuarto inning, Aragua amplió su ventaja. Keyber Rodríguez conectó un doble por la línea del jardín izquierdo, impulsando a Cabrera. Poco después, Gorkys Hernández aportó con un elevado de sacrificio que permitió a Rodríguez anotar la cuarta y última carrera del encuentro.

El lanzador Struck se llevó la victoria, mejorando su récord a 2-0, mientras que Paricaguan cargó con la derrota, quedando en 1-1.

Con este resultado, los Tigres de Aragua se consolidan como uno de los equipos más consistentes del torneo, mostrando profundidad ofensiva y solidez en el montículo.

Ciudad MCY | FOTO CORTESIA