Venezuela empató con Egipto y se mantiene en zona de clasificación en el Mundial U17

CUIDAD MCY.-La selección venezolana U17 empató 1-1 frente a Egipto en su segundo partido del Mundial de la categoría, disputado en el Aspire Zone de Doha, Catar.

Con este resultado, ambos equipos suman cuatro puntos en el Grupo C, aunque los africanos se ubican por encima de los criollos debido a la diferencia de goles.

El gol vinotinto llegó al minuto 18, cuando Marcos Maitán remató de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Yerwin Sulbarán. Venezuela dominó ofensivamente durante buena parte del primer tiempo, generando varias oportunidades claras frente al arco defendido por Omar Abdelaziz.

Egipto igualó las acciones al minuto 53 gracias a Hamza Abdelkarim, quien también definió de cabeza tras un centro al área. Poco después, el equipo africano se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Mohamed Hamad, sancionado por el VAR por una falta cometida sobre Marco Libra.

A pesar de la superioridad numérica, Venezuela no logró concretar nuevas oportunidades de gol. Vizcarrondo realizó varias modificaciones en busca de mayor profundidad ofensiva, pero la defensa egipcia se mantuvo firme.

Con este resultado, Venezuela se ubica en la segunda posición del grupo con cuatro unidades, igualado con Egipto pero con menor diferencia de goles. Inglaterra, que venció a Haití más temprano, suma tres puntos. La Vinotinto cerrará la fase de grupos el lunes 10 de noviembre ante Haití, con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

FUENTE AVN | FOTO CORTESÍA