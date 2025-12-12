Aragua aportó a la biodiversidad nacional con liberación 363 animales silvestres

Los ejemplares, entre morrocoyes, báquiros y chigüires, fueron asistidos por el Zoológico Las Delicias y el Zoológico Leslie Pantin e incorporados a su hábitat natural para contribuir a la recuperación de especies clave

CUIDAD MCY.-Como parte de una estrategia conjunta para recuperar las poblaciones de fauna afectadas por el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat, los zoológicos «Las Delicias» y «Leslie Pantin» llevaron a cabo la liberación de 363 animales silvestres en áreas naturales protegidas por la empresa Deforsa (Desarrollos Forestales San Carlos) en Cojedes, donde se desarrollan programas de estudio de la fauna y acciones permanentes para la protección del jaguar.

De acuerdo a la información difundida por Zoológico «Las Delicias» en sus redes sociales, el operativo contó con la asistencia técnica de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios (Funpzza), además del apoyo logístico de empresas locales y el acompañamiento del equipo de Ecosocialismo Cojedes, quienes respaldan las iniciativas de conservación ejecutadas en esta zona boscosa del país.

En este sentido, se informó que en esta oportunidad, se realizó la liberación de 350 morrocoyes sabaneros (Chelonoidis carbonarius), rehabilitados tras ser recuperados en procedimientos contra el tráfico ilícito de especies. Asimismo, se liberó cinco báquiros de collar, nacidos en las instalaciones del zoológico, que se suman a otros 20 ejemplares previamente incorporados al ecosistema y de los cuales ya existen registros de avistamientos y reproducción en libertad.

Por su parte, el Zoológico “Leslie Pantin” integró ocho chigüires (Hydrochoerus hydrochaeris), criados bajo condiciones controladas y adecuadas para su futura adaptación, reforzando así las poblaciones naturales de esta especie en el territorio.

Con este tipo de acciones, los zoológicos del estado Aragua reafirman su compromiso con la conservación ambiental y el manejo responsable de la fauna silvestre, fortaleciendo los esfuerzos nacionales para la protección de los ecosistemas y el resguardo de la biodiversidad venezolana.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESÍA