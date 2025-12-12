Ecologistas y animalistas suman ideas a la nueva Ley de Convivencia Ciudadana

Con un alto compromiso patriótico, los asistentes sumaron esfuerzos a la edificación de un entorno pacifico, lleno de respeto a los espacios públicos y los habitantes

CUIDAD MCY.-En los espacios del Zoológico “Las Delicias” se desarrolló una reunión con la participación de ecologistas, ambientalistas y animalistas de instituciones como el Ministerio de Ecosocialismo y el Instituto Nacional de Parques (Inparques) Aragua, quienes desde sus experiencias formularon aportes para la reforma total de la Ley de Convivencia Ciudadana, actualmente en proceso de consulta pública por parte del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado Aragua (Cleba).

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del Cleba, Katiana Hernández, junto al presidente de la Comisión de Ambiente, Salud y Alimentación, legislador Vicente Flores; presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Lipson Ferrer; el presidente de la comisión de Trabajo y Seguridad Social, José Neptalí Parra, entre otras autoridades.

Durante la reunión, los asistentes presentaron propuestas basadas en su experiencia en la defensa ambiental y el bienestar animal, dirigidas a fortalecer la convivencia social, la protección de los espacios públicos y el resguardo de los ecosistemas naturales del estado.

AVANCE DE LA CONSULTA PÚBLICA

La presidenta del Cleba destacó que estos encuentros forman parte del proceso de consulta que se adelanta en toda la entidad.

“Seguimos con la consulta pública del proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana en su reforma total. Hoy nos encontramos en los espacios de nuestro hermosísimo Zoológico de Maracay, realizando el proceso de consulta con animalistas y proteccionistas, quienes han aportado propuestas esenciales para esta normativa.”

PROTECCIÓN DE ÁREAS NATURALES Y REGULACIONES NECESARIAS

Ante las medidas sugeridas por los especialistas, Hernández explicó que los aportes se enfocaran en la preservación de zonas ecológicamente sensibles.

“Hemos tenido una mañana de importantísimos aportes para la protección de las áreas naturales del estado Aragua, como las cuencas hidrográficas, Monumento Natural Pico Codazzi y nuestro Parque Nacional Henri Pittier”, manifestó la legisladora.

Sobre las restricciones planteadas, añadió: “entre las propuestas destacan la prohibición del uso de fuegos artificiales en zonas naturales protegidas, así como la regulación de actividades mítico-religiosas en los cauces de los ríos, debido al riesgo de contaminación con pólvora o sustancias inflamables que podrían generar incendios.”

BIENESTAR ANIMAL Y ROL DE LAS FAMILIAS

Previo a abordar la materia de protección a los animales de compañía, Hernández resaltó que el bienestar de las mascotas forma parte integral del nuevo modelo de convivencia.

Es fundamental la protección de nuestros animales de compañía, pues los perritos y gaticos, son miembro más de nuestras familias, debemos cuidarlos y prevenir que personas ajenas los dañen”, expresó.

CIERRE DEL PROCESO Y LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN

La presidenta del Cleba recordó los plazos del proceso y convocó a la ciudadanía a seguir participando en la construcción del texto legal.

“Instamos a toda la población a seguir haciendo sus aportes en este proceso, que culmina el próximo 15 de diciembre. Luego avanzaremos a la segunda discusión y posterior sanción de la ley”, puntualizó.

Finalmente destacó la importancia del consenso ciudadano:

“Agradecemos la masiva participación del pueblo aragüeño y los invitamos a seguir trabajando en pro de un estado que se transforma y que promueve una convivencia basada en el amor, el respeto y el consenso por la paz”, concluyó.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CIUDAD MCY