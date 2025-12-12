Estado venezolano e Irán firman alianza para producir equipos y dispositivos médicos

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a través de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt) firmó una alianza estratégica con la Empresa MDC Medical Solutions de Irán, a fin de impulsar la producción de equipos y dispositivos médicos.

Así lo informó la ministra Gabriela Jiménez en un mensaje publicado en su canal de Telegram, donde señaló que la iniciativa forma parte de los acuerdos establecidos en la X Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela

“La iniciativa pondrá en marcha líneas de producción de equipos y dispositivos médicos, compartiendo recursos, conocimientos y capacidades. El objetivo es reducir costos, acelerando la innovación y garantizando la calidad”, destacó.

Asimismo, Jiménez explicó que en la primera fase de esta alianza se establecerán cuatro líneas de producción para los siguientes equipos: Electroshock, Electrocardiograma, Monitores y Ventiladores. «Esto generará grandes aportes a la industria nacional en el área de salud, beneficiando directamente a la población».

Igualmente, indicó que entre las ventajas y beneficios de esta alianza «tenemos el fortalecimiento de la soberanía sanitaria y tecnológica, la transferencia de tecnología, formación del personal venezolano, además del posicionamiento estratégico»

«Siguiendo orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, sigue avanzando en el establecimiento de relaciones con aliados en diferentes ámbitos, que se traducen en bienestar para el pueblo y una contribución directa al crecimiento económico y productivo de la nación», puntualizó.

VTV | FOTO CORTESÍA