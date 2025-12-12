Rookieland Fest reunirá a más de 180 atletas en Maracay

Los organizadores detallaron que la cuarta temporada integrará categorías infantiles, juveniles y duplas sub-13 como parte de su impulso al semillero del crossfit regional

CIUDAD MCY.-Aragua se prepara para ser nuevamente epicentro del crossfit nacional con la cuarta edición del Rookieland Fest, presentada este viernes 12 de diciembre en una rueda de prensa realizada en “Nimis Cream Las Américas”.

La organización ofreció detalles sobre la logística, el cronograma y las innovaciones deportivas que marcarán la competencia, prevista para los días 13 y 14 de diciembre en el Polideportivo Las Delicias de Maracay.

LOGÍSTICA Y RECEPCIÓN DE ATLETAS

Durante el encuentro con los medios, Héctor Pedroza, director general del evento, informó que la entrega de kits a los participantes se realizará el viernes 12 de diciembre a las 6:00 pm, momento en el que comenzará la llegada de los atletas provenientes de diferentes ciudades del país.

Explicó que, gracias al apoyo del Instituto Regional de Deportes de Aragua (IRDA), los participantes serán hospedados en la Villa Olímpica “David Concepción”, garantizando condiciones seguras y adecuadas para su preparación.

Pedroza destacó que este acompañamiento institucional ha sido constante en cada edición del evento: “El apoyo del IRDA ha sido fundamental. Nuestros atletas cuentan con un espacio digno para descansar y ser atendidos como corresponde”.

UN EVENTO EN EXPANSIÓN

El Polideportivo Las Delicias, considerado un ícono deportivo del estado Aragua, servirá como sede del festival. Allí se reunirán 183 atletas, quienes competirán en diferentes modalidades durante dos jornadas que combinarán pruebas físicas, resistencia y habilidades técnicas.

El director subrayó que la entidad se ha consolidado como un estado con un fuerte ecosistema deportivo, al contar con numerosos espacios de entrenamiento y atletas destacados a nivel nacional e internacional.

“Rookieland es nuestra ventana hacia el mundo. Cada edición crece más y demuestra la fortaleza de nuestra comunidad”, expresó Pedroza.

NOVEDADES: TECNOLOGÍA DEL PENTATLÓN MODERNO

Una de las principales innovaciones de esta edición será la incorporación, por primera vez en Venezuela y Latinoamérica, del uso de pistolas láser del pentatlón moderno dentro de un workout. Esto será posible gracias al acompañamiento de la Federación Venezolana de Pentatlón Moderno, que aportará la tecnología y el soporte técnico durante la competencia.

Este implemento formará parte de la final denominada “Rookie Pro”, diseñada para medir a los atletas bajo estándares comparables con competencias internacionales como las realizadas recientemente en Miami.

CRONOGRAMA OFICIAL DEL FIN DE SEMANA

El evento iniciará el sábado 13 de diciembre a las 7:30 de la mañana con tres pruebas consecutivas, cerrando con un especial dedicado al beisbolista Miguel Cabrera, bautizado “Migui”, en homenaje a su triple corona.

El domingo 14, la jornada arrancará también a las 7:30 am, comenzando con el formato Aragua Brutal Race (ABR) y finalizando con el circuito Rookie Pro.

En total, el festival movilizará 38 miembros de staff, 8 jueces, equipos técnicos, personal de media y más de 20 marcas patrocinantes que respaldan el desarrollo de la competencia.

IMPULSO A CATEGORÍAS INFANTILES Y JUVENILES

En esta edición, el evento refuerza su apuesta por la formación con la participación de cinco duplas sub-13, incluyendo atletas sub-11. Pedroza explicó que esta estrategia busca fortalecer el semillero regional, en un contexto donde Venezuela ya cuenta con jóvenes clasificados a competencias internacionales de crossfit.

INVITACIÓN AL PÚBLICO

La organización invitó a las familias aragüeñas a sumarse a la experiencia deportiva. La entrada será totalmente gratuita, y el público podrá disfrutar de áreas gastronómicas y comerciales además de las competencias.

“Queremos que la gente viva el crossfit como un gran evento, en un espacio seguro y con un montaje diseñado para el disfrute de todos”, finalizó Pedroza.

