Aragua blinda sistema sanitario con actualización técnica sobre fiebre amarilla

Especialistas revisaron protocolos de inmunización, toma de muestras y control de vectores, mientras se intensifica el despliegue en municipios priorizados y hospitales centinela de la entidad

CIUDAD MCY.- Ante la alerta epidemiológica internacional por brotes de fiebre amarilla en países vecinos, el estado Aragua activó un plan de actualización y fortalecimiento técnico dirigido a epidemiólogos y autoridades de salud ambiental, con el propósito de blindar el territorio ante cualquier eventualidad.

La jornada se desarrolló en el auditorio de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), donde especialistas del sistema público regional revisaron protocolos de vigilancia, diagnóstico, inmunización y control vectorial, como parte de las acciones preventivas orientadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

REFUERZO TÉCNICO ANTE ALERTA INTERNACIONAL

El médico epidemiólogo y malariólogo, Darío González, designado por el ministerio de Salud encabezado por la Dra. Nuramy Gutiérrez para apoyar al estado Aragua, explicó que la actualización responde a una alerta internacional por brotes de fiebre amarilla en zonas fronterizas de Brasil y Colombia, lo que obliga a reforzar la vigilancia ante la alta movilidad poblacional en la región.

“Estamos adelantándonos. En Aragua he felicitado a un equipo extraordinario que viene trabajando de manera organizada y comprometida”, afirmó González, al destacar que la entidad ya activó mecanismos de prevención y monitoreo.

TRES EJES FUNDAMENTALES

González subrayó que el plan preventivo se sostiene en tres pilares. El primero y más importante es la vacunación, con biológicos gratuitos suministrados por el Gobierno nacional. El segundo corresponde a la toma de muestras y confirmación diagnóstica a través de laboratorio. Y el tercero, el control vectorial para disminuir la densidad del mosquito transmisor.

“A pesar de las dificultades, contamos con las vacunas necesarias para prevenir esta enfermedad”, enfatizó, al tiempo que transmitió las felicitaciones de la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, al equipo regional por el trabajo desplegado.

DESPLIEGUE Y HOSPITALES CENTINELA

Por su parte, la autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano, explicó que la actualización reunió a los equipos de Epidemiología, Salud Ambiental e Inmunizaciones, responsables de planificar y ejecutar las acciones en todo el territorio aragüeño.

Resaltó además que la población objetivo para la vacunación comprende personas entre 1 a 59 años de edad. Además de los puntos fijos, se ejecutan jornadas casa a casa, con especial énfasis en municipios del sur de Aragua como San Casimiro, Camatagua, San Sebastián de los Reyes, Libertador y José Félix Ribas, priorizados según indicadores epidemiológicos.

Lombano indicó que, ante una eventual sospecha, el estado Aragua gracias al apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, dispone de tres hospitales centinela: Hospital Central de Maracay (HCM), el Hospital José Gregorio Hernández y el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta, centros estratégicamente ubicados y dotados con unidades de cuidados intensivos y personal especializado para una respuesta oportuna.

LLAMADO A LA CALMA Y A LA VACUNACIÓN

Las autoridades reiteraron que, hasta la fecha, el sistema se mantiene bajo control, pero insistieron en la corresponsabilidad ciudadana.

“Queremos tranquilizar a la población. Estamos trabajando duro. No se trata de generar alarma, sino de prevenir”, coincidieron los voceros, al hacer un llamado a acudir a los centros de vacunación y cumplir con el esquema establecido.

Con esta actualización técnica y el despliegue territorial activo, Aragua fortalece su capacidad de respuesta ante la alerta nacional, apostando a la prevención como principal herramienta para proteger la salud colectiva.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA