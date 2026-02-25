Participación total: Lo que instruyó Héctor Rodríguez para la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- La movilización integral de todos los sectores de la población en la Consulta Popular Nacional del 8 de marzo, especialmente de los movimientos sociales, pidió este miércoles el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez.

Durante un encuentro con movimientos sociales del estado Lara, Rodríguez también instruyó a estas instancias a «hacer suya esta consulta, la primera del año 2026 y la primera que se realiza después del secuestro (del presidente Nicolás Maduro)».

En compañía del gobernador Luis Reyes Reyes, el vicepresidente indicó que la Consulta Popular Nacional tiene una mayor importancia en el momento actual, «porque mientras el mundo va hacia menos democracia, a la dictadura de los algoritmos, en Venezuela estamos tratando de construir una democracia verdadera, donde la gente sea protagonista en todo el ciclo de la política pública».

Rodríguez explicó que el Poder Popular gobierna de forma directa en Venezuela. Desde el diagnóstico del problema, la priorización con la consulta, la ejecución del proyecto y el control de lo resuelto.

Asimismo, el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial puntualizó que votar en la Consulta Popular debe ser sencillo y cercano, «hay que acercar los centros de votación a la gente», solicitó, al tiempo que llamó a los movimientos sociales a buscar a cada votante, a convencer a quienes aún tienen dudas.

De igual manera, Reyes Reyes ratificó que todos los ciudadanos deben convocar a sus vecinos y vecinas a participar en la consulta, a fin de seguir fortaleciendo la democracia en Venezuela.

A su juicio, estas consultas transfieren, de manera directa, el poder a las Comunas y Circuitos Comunales.

El Gobierno nacional realizará la primera Consulta Popular Nacional del 2026,l el próximo 8 de marzo. El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la reunión con el Consejo Federal de Gobierno, destacando que la cita electoral coincidirá con el Día Internacional de la Mujer.

En estos comicios se promoverán 36.416 proyectos en todo el territorio nacional. La campaña para la consulta comenzó el 21 de febrero. En las elecciones participan 5.336 comunas con 11.476 mesas en 10.210 centros electorales.

PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTOS: VICEPRESIDENCIA SOCIAL