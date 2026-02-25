Jornada de Inmunización dirigida a los trabajadores de Corposalud

CIUDAD MCY.- Con el propósito de seguir fortaleciendo la salud pública y el esquema de vacunación, se llevó a cabo jornada de inmunización dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Salud del estado Aragua, bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano.

El abordaje comenzó este martes 24 y se extenderá hasta el miércoles 25 de febrero, gracias al personal del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), con la aplicación de las dosis de fiebre amarilla, toxoide diftérico y SRP, además de sesiones educativas dirigida al personal de la sede de la Corporación.

Lombano destacó que la jornada se desarrolló en el marco de las políticas de protección social, orientadas por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, articuladas por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

