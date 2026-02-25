Ciudad MCY

Médicos culminan formación avanzada en el manejo integral del pie diabético en Aragua

PorMilexis Pino

Feb 25, 2026

CIUDAD MCY.- En un sencillo evento, en la sede de la Corporación de Salud del estado Aragua, se llevó a cabo el cierre teórico práctico de la II Cohorte del Diplomado de Atención Integral al Paciente con Úlcera de Pie Diabético, con la participación de 23 médicos especialistas y licenciadas en enfermería pertenecientes al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua.

Está actividad fue realizada con la colaboración conjunta de la Coordinación Regional de Programas de Salud, dirigido por el Dr. Miguel Terán, la Coordinación Regional de Pie Diabético y la División de formación permanente de la Universidad de Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías», núcleo Aragua.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, informó que con la socialización de los trabajos finales de ésta II cohorte, se sigue avanzando en la formación académica de los especialistas, en aras de ofrecer una atención de calidad a los aragüeños.

Reafirmó que dichas actividades se ejecutan cumpliendo los lineamientos del presidente constitucional, Nicolás Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud) liderado por Nuramy Gutiérrez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

