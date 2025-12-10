Aragua brilla con múltiples triunfos en los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

CUIDAD MCY.-El Instituto Regional del Deporte de Aragua celebra con entusiasmo los destacados logros de nuestra delegación en diversas disciplinas, demostrando el talento, dedicación y fortaleza del deporte aragüeño.

El equipo femenino de atletismo, integrado por Paola Moreno, Ariadne Mota, Anarella Carrasquel y Aranza Gómez, conquistó la medalla de plata en la prueba de relevo 4 x 60 metros, con un excelente tiempo de 34,08 segundos. Con entrega absoluta, nuestras velocistas dejaron todo en la pista para enaltecer el nombre de Aragua.

Paola Moreno es del municipio Girardot, Comuna Socialista Redoma del Obelisco de Maracay Centro de Dignidad Nacional en el Año Bicentenario. Mientras que Ariadne Mota pertenece al municipio Mario Briceño Iragorry, Comuna Circuito 8, 9 y 10 Trinidad Valles de Aragua. Por su parte, Anarella Carrasquel es del municipio Ribas, Comuna Socialista Las Mercedes y finalmente, Aranza Gómez es del municipio Girardot, Comuna Socialista Robinsoniana SR.

En el tatami, el Karate Do sigue sumando glorias, nuestra atleta Miranda Padrón, obtuvo la medalla de bronce en Kumite femenino, categoría +47 KG. Esta es la segunda presea de bronce que aporta esta disciplina al medallero aragüeño.

Padrón es representante del municipio Santiago Mariño, Comuna Los Meregotos.

En el Fútbol Sala masculino, la selección de Aragua demostró su carácter al igualar a dos tantos con Sucre, resultado que le valió su pase a las semifinales. Nuestro equipo se enfrentará ahora a la representación de Amazonas, buscando un boleto a la gran final y la oportunidad de luchar por el oro.

