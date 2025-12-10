Presidente Maduro ordenó acelerar la entrega de recursos para hacer productivas más de 10 millones de hectáreas

Ciudad MCY.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez y demás ministros del gabinete ejecutivo a acelerar la entrega de recursos para hacer productivas más de 10 millones de hectáreas en el país.

«Hay que acelerar recursos e inversión para poner productivas más de 10 millones de hectáreas para que produzcan, de manera creciente, alimentos para el Pueblo de Venezuela y hasta para exportar», aseguró el Jefe de Estado durante su participación en la gran marcha por los 166 años de la batalla de Santa Inés.

En este sentido, aseguró que Venezuela cuenta con todas las manos necesarias para hacer productivas estas tierras y, además, defender a nuestro país de cualquier agresión militar del imperialismo.

«Nosotros luchamos por la paz. Lo dijo Bolívar, el guerrero de guerrero, la paz será mi puerto, mi anhelo, lo que más deseo para este país», señaló al tiempo que aseguró que para lograr la paz Bolívar tuvo que enfrentar diferentes batallas dentro de las naciones que conformaban la Gran Colombia.

Asimismo, insistió que le pueblo tiene que estar preparado para garantizar el funcionamiento de la República y, en caso de ser necesario, para «partirle los dientes, desde la Patria de Bolívar, al imperio norteamericano».

