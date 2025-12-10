Ciudad MCY

Manifestaciones en Noruega reafirman apoyo a la soberanía venezolana

PorRafael Velásquez

Dic 10, 2025

Ciudad MCY.-El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, resaltó las expresiones de apoyo internacional hacia el país, tras difundirse imágenes de una movilización realizada en Oslo, capital de Noruega, en rechazo a las acciones que calificó como agresiones contra la nación.

“La solidaridad trasciende fronteras y une a los pueblos bajo una misma bandera: la lucha por la soberanía, la justicia y la paz. Desde Noruega, nos llegan estas conmovedoras imágenes de personas, organizaciones sociales y activistas que marchan en las calles de Oslo en rechazo a la agresión imperialista contra Venezuela”, manifestó el ministro a través de su canal oficial de Telegram.

Gil explicó que dicha agresión se manifiesta a través de la violación del derecho internacional, que incluye ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe y la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

Finalmente, el canciller aseguró que Venezuela fortalecerá su capacidad de respuesta ante cualquier intento de desestabilización: “Ante los ataques a nuestra patria, respondemos con más Poder Popular, más democracia, más soberanía y, sobre todo, con una solidaridad creciente que proviene de todos los rincones del planeta”.

VTV| FOTO CORTESÍA

