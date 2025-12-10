Más de 70 mil delegados darán inicio al Congreso Popular Constituyente Obrero

Ciudad MCY.-Más de 70 mil delegados participarán en la instalación del Congreso Nacional del Proceso Popular Constituyente de la Clase Obrera, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante un acto público en el que llamó a la unidad, la valentía y la lealtad del pueblo venezolano frente a los desafíos actuales.

En ese sentido, destacó que los distintos sectores sociales avanzan con fuerza en sus procesos organizativos: “El proceso popular constituyente de la juventud, de los maestros, de las mujeres, marcha viento en popa que va a tener una resultante e impresionante”.

En su intervención, el jefe de Estado evocó figuras históricas de la resistencia y reafirmó el espíritu combativo del país: “No es tiempo para los cobardes, para los pusilánimes, no es tiempo de Santander, no es tiempo de Páez, no es tiempo de Juan José Flores, es tiempo de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, es tiempo de Guaicaipuro, es tiempo de Negro Primero porque en estos retos de la historia, como dicen nuestros soldados de la FANB, dudar es traición, leales siempre, traidores nunca”.

Resaltó que, en medio de amenazas externas, el pueblo venezolano ha respondido con determinación y profundo amor por la patria. “En medio de las amenazas de los aviones, misiles, barcos, este pueblo lo que ha hecho es sacar de su corazón el amor y pasión más grande por nuestra tierra y se ha despertado un gigante, el gigante del proceso popular constituyente venezolano, con cientos de propuestas que pasan a la acción y de la acción a los resultados”, afirmó.

“Garantizar la victoria de la paz. ¿Cómo se garantiza la victoria de la paz? ¿Traicionando al pueblo, a Bolívar, a Chávez? Se garantiza con valentía, lealtad, estrategia, planes y movilizando el inmenso poder que está solo en el pueblo soberano, en el territorio y a pie”, reflexionó.

Finalmente, el presidente Maduro, reiteró que “no es tiempo de vacilación ni de cobardía. Es tiempo de valentía, de combate y de construcción de esta Patria venezolana”.

VTV | FOTO CORTESÍA