Presidente Maduro felicita a la Unión Nacional Campesina «Ezequiel Zamora» por su demostración de fortalecimiento popular

Ciudad MCY.-Este miércoles patriótico y colmado de fervor revolucionario, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a toda la Unión Nacional Campesina «Ezequiel Zamora» por su gran demostración de robustecimiento popular.

Aunado a ello, dijo que la Patria continuará construyendo una democracia poderosa, porque «es una democracia con pueblo empoderado». Destacando, además, que a quienes hablan de democracia en el vacío, hoy les dice: «Pele el ojo compadre y mira al pueblo venezolano en las calles, demostrando su poder día a día y permanentemente».

Al mismo tiempo, el Jefe de Estado subrayó que el país continuará cimentando el poder de la Nación y la base verdadera del poder de un país, que «es su pueblo, sus valores, su educación, su cultura, su conciencia y su poder organizativo.

El Mandatario Nacional también precisó que quien trajo la democratización verdadera de Venezuela, fue el Comandante Eterno, Hugo Chávez; expresando que «lea arda al que le arda, que se rasque», porque su amor por el pueblo que se mantiene movilizado y las calles, es profundo.

Esta alocución llena de sentimiento revolucionario fue realizada durante el recibimiento de la Gran Marcha por los 166 Años de la Batalla Heroica de Santa Inés, una fecha que marcó en la historia de Venezuela.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA