Aragua buscará pase a semifinales en el baloncesto 3×3 masculino

Ciudad MCY.- El equipo masculino de baloncesto 3×3 de Aragua cerró su participación en la fase de grupos de manera invicta, tras imponerse en su último partido contra Delta Amacuro con un contundente marcador de 18×2, en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025. Con este resultado, los aragüeños aseguraron su clasificación a la siguiente ronda con un rendimiento impecable.

Este martes, 12 de agosto, Aragua enfrentará al equipo de Sucre en los cuartos de final, buscando avanzar a las semifinales del torneo.

Por su parte, el equipo femenino culminó su participación en la fase de grupos con un récord de 2 victorias y 1 derrota. Sin embargo, el promedio de puntos no les favoreció para clasificar entre los dos mejores segundos lugares, quedando fuera de la siguiente etapa.

Aragua entrará en acción en las competencias individuales de tenis de mesa, mientras que iniciará el accionar en la Natación, en el atletismo este último en Barquisimeto, estado Lara.

La delegación aragüeña, apoyada por la gobernadora Joana Sánchez a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua supera desde ya la última participación de la entidad en la edición 2024, cuando a penas se obtuvo una presea de bronce, ocupando el puesto 21 en la tabla general de medallas.

