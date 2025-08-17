Aragua celebró el 3er Congreso Nacional de Bandas Marcha

* Este encuentro contó con el apoyo del gobierno Bolivariano de Aragua, participaron agrupaciones de otros estados como Guárico, Distrito Capital, Miranda, entre otros que compartieron propuestas para los próximos años, que contribuyen al fortalecimiento de las bandas de marcha del país**

CIUDAD MCY.– Como parte de las mejoras en la formación artística y musical de las de bandas show del país, se llevó a cabo el III Congreso Nacional de Bandas Marcha en el estado Aragua, organizado la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela.

El encuentro que fue realizado en las instalaciones del Hotel Marriot, recibió directores de diferentes bandas de los estados, Guárico, Distrito Capital, Miranda, Yaracuy, Carabobo entre otros, quienes debatieron en mesa de trabajo puntos de interés común para el crecimiento, fortalecimiento de la música y la cultura.

El Congreso que sirvió como espacio para presentar propuesta para los próximos años, a nivel educativo, la parte ética y los proyectos que vienen a futuro para la federación, fue encabezado por Manuel Rosas, presidente de la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela; Félix Romero, Secretario General de Gobierno de la entidad; Nicolás González secretario de cultura del estado y Manuel López secretario de juventud y deporte.

243 agrupaciones favorecidas

La jornada sirvió para generar estrategias para favorecer a las 243 agrupaciones y más de 15 mil jóvenes que conforman la federación nacional, con la idea de visibilizarlos a través del Gobierno Bolivariano.

En ese contexto Manuel Rosales, subrayó la importancia de este Congreso para la federación nacional.

“Estamos en este tercer congreso para preparar las líneas nacionales, lo que va a ser la parte educativa, la parte ética y los proyectos que vienen a futuro para la federación, asimismo trazarnos la meta de poder hacer cosas que a nivel nacional y mundial se vienen haciendo y que Venezuela como siempre va a tratar de hacer la punta de lanza» afirmó el presidente de la Federación Nacional de Bandas.

El directivo agradeció a la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez y al Secretario de Gobierno, Félix Romero por el apoyo constante a las bandas Show.

Siguiendo esa misma línea, Romero destacó que esta jornada marcará el futuro de las bandas show.»Estamos muy agradecidos de que la Federación hayan escogido este estado para que sea recibido la propuesta para los próximos años, lo que será el futuro de nuestras bandas en el país» afirmó el secretario de gobierno.

PROPUESTAS IMPORTANTES

Durante el congreso las diferentes directivas de las bandas show de los estados del país, presentaron su informe de gestión del año 2024, además hicieron diferentes propuestas para continuar impulsando esta expresión cultural.

En ese sentido el secretario de gobierno mencionó algunas propuestas destacadas.»Ya nuestro presidente de la Federación, Manuel Rosa, explicaba lo que va a ser el plan educativo, además recibimos la propuesta, para celebrar el día nacional de bandas de marcha» afirmó Romero.

Asimismo añadió:» También estamos discutiendo tener una proveeduría, que existan instrumentos y repuestos también para que nuestras bandas puedan tener accesibilidad a buen precio y que no puedan pasar esa dificultad que a veces pasamos de traer inclusive de otro país instrumentos o repuestos que no tenemos en nuestra Patria»

La autoridad regional también mencionó, que gracias al Presidente Nicolás Maduro se creará una institución para atender a las bandas de marcha del país.

“Gracias al presidente Nicolás Maduro que anunció el pasado 6 de enero de este año 2025, se dio la instrucción de crear una institución para atender a las bandas de marcha del país, y desde aquí, desde la Federación Nacional de Bandas de Marcha, estamos proponiendo nosotros cuál va a ser esa vía y que en los próximos días nosotros podamos tener buenas noticias para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas de la patria» puntualizó.

Finalmente Félix Romero enfatizó que en perfecta articulación con los diferentes niveles de gobierno se trabajará para conformar y llegar a los 335 municipios del país y los circuitos comunales.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA