Gobierno Bolivariano de Aragua restableció servicio eléctrico de Ocumare de la Costa

** Los equipos técnicos se desplegaron en la zona donde se encontraba la falla localizada, específicamente en el circuito Santa Clara- Cumboto Torre 37, donde realizaron las labores pertinentes para lograr el restablecimiento del servicio eléctrico del municipio costero**

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de preservar el bienestar de la población y garantizar la seguridad ciudadana, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua desplegó de manera inmediata un operativ sobre vuelo en las Montañas del Henri Pittier, para atender una afectación del servicio eléctrico en el municipio Ocumare de la Costa de Oro.

En este sentido, se hizo de conocimiento público, que todas estas acciones fueron orientadas directamente por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, que activó un despliegue en conjunto con la alcaldía de la mencionada jurisdicción, liderada por Wilmer Leal y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con el objetivo de atender la emergencia con celeridad y eficiencia.

Asimismo, informaron que los equipos técnicos, realizaron labores trabajando en el área donde se presentaba la falla localizada, ubicado específicamente en el circuito Santa Clara- Cumboto Torre 37, de esta manera lograron restablecer el servicio eléctrico del municipio Costero, garantizando el bienestar de los ocumareños.

De esta forma, la Gobernación de Aragua reafirma así su compromiso en dar respuesta inmediata a las problemáticas del pueblo aragüeño, con la construcción de ciudades más humanas, resilientes y seguras.

YORBER ALVRADO | FOTOS || CORTESIA