Aragua clasifica en 4 deportes en conjunto a la Fase Nacional de los III Juegos Deportivos Comunales

CIUDAD MCY.- La Fase Regional de los III Juegos Deportivos Comunales 2025 brindó a Aragua la posibilidad de clasificar a 4 deportes en conjunto a la fase nacional ante la visita de las delegaciones delegaciones de Carabobo y Yaracuy.

En el baloncesto, Aragua brilló con fuerza en todas sus categorías. Selló su clasificación a la fase nacional de estos juegos en el 3×3 masculino al superar a Yaracuy en el duelo decisivo, y ofreció una actuación arrasadora en el 5×5 femenino, con victorias contundentes ante Yaracuy (88-40) y Carabobo (53-38). En el 5×5 masculino, Carabobo logró la clasificación tras vencer a Aragua.

La jornada también fue redonda para Aragua en tenis de mesa, donde consiguió una clasificación perfecta, sus cuatro atletas masculinos y cuatro femeninas avanzaron en equipos e individuales.

En otras disciplinas, Carabobo se llevó el béisbol 5 tras imponerse 2-0 en sets en todos sus cruces, mientras que Yaracuy dominó el kickingball.

El cierre triunfal llegó en el fútbol sala, donde Aragua venció a Carabobo 4×0 para sumar otra clasificación a la fase nacional y consolidarse como la delegación más destacada de la jornada.

Todas las delegaciones clasificadas se jugarán la posibilidad de campeonar en sus disciplinas en la fase nacional de estos juegos, que se llevarán a cabo en los estados Táchira, Mérida y Trujillo en el próximo mes de diciembre.

Las delegaciones aragueñas clasificadas a esta nueva fase contarán con el apoyo total de la Gobernación Bolivariana de Aragua a través del Instituto Regional del Deporte en Aragua.

PRENSA IRDA | FOTOS: PRENSA IRDA