Piratas optimista con la llegada del venezolano Jhostynxon García al equipo

Ciudad MCY.-Cuando se observa la parte alta de la lista de los mejores prospectos de los Piratas, lo que más llama la atención es cuán cerca están muchos de estos jugadores de aportar en Pittsburgh en 2026. Su principal prospecto, Konnor Griffin, tendrá la oportunidad de ganarse un puesto con el equipo al inicio de la temporada o, al menos, debutar en algún momento del próximo año.

Su prospecto número dos, Bubba Chandler, será uno de los favoritos de la pretemporada para ganar el premio al Jugador Más Valioso entre novatos. El prospecto número cuatro, Hunter Barco, tuvo una breve presentación en las Mayores el año pasado y podría convertirse en el zurdo de la rotación.

Luego está el nuevo integrante de esa lista de prospectos, el venezolano Jhostynxon García. Su nuevo prospecto número seis —y número 85 de todo el béisbol, según MLB Pipeline— fue adquirido desde los Medias Rojas a principios de este invierno como pieza principal de un cambio de cinco jugadores, que incluyó el envío del cubano Johan Oviedo a Boston.

“Es un muchacho con mucho poder y con la capacidad de defender las tres posiciones del jardín”, destacó el manager Don Kelly durante las Reuniones Invernales en Orlando. “Parece ser un jardinero por encima del promedio… Todos los reportes que hemos recibido y los videos que hemos podido ver nos tienen muy entusiasmados con la incorporación de un proyecto joven de su calibre al equipo”.

Aunque sólo tiene siete turnos al bate en las Grandes Ligas, el jugador apodado “El Password” claramente genera expectativas. Es un defensor sólido que, como dijo Kelly, puede cubrir los tres jardines con buena velocidad y herramientas ofensivas. También tiene potencial para dar batazos de poder, como lo demostró la temporada pasada con 21 jonrones y un porcentaje de slugging de .470.

Los Piratas ya tenían a García como posible objetivo desde hace tiempo y formaba parte de las conversaciones de cambio de lanzadores por jardineros que habían entablado con los Medias Rojas desde la Fecha Límite de Cambios.

“Creemos que tiene las habilidades para contribuir en muchas áreas del juego”, dijo el gerente general Ben Cherington durante las Reuniones Invernales. “Tiene valor defensivo. Puede correr las bases. Tiene poder. Hemos visto cómo ha mejorado rápidamente durante su paso por las Ligas Menores con los Medias Rojas. Ya cuenta con muchos atributos que se ven en un jugador de Grandes Ligas. Todavía hay áreas donde puede seguir creciendo, y vamos a trabajar con él en eso”.

Las áreas de crecimiento son claras. García tuvo un porcentaje de swings en blanco del 34.2 por ciento en las Menores la temporada pasada, incluyendo un 24 por ciento en envíos dentro de la zona (para referencia, el promedio en las Mayores en esta última estadística fue de 17.3 por ciento). También tiende a perseguir lanzamientos fuera de la zona, lo que incrementa aún más ese porcentaje de swings en blanco.

Esas áreas por mejorar no son necesariamente un obstáculo definitivo, pero sí tendrá que hacer ajustes para convertirse en un ligamayorista. Por eso, aunque fue la primera gran adición a los jardines en esta temporada baja, los Piratas evalúan el mercado y podrían reforzar, como lo hicieron el viernes al concretar un cambio a tres bandas en el que adquirieron al jardinero Jake Mangum, al infielder Brandon Lowe y al relevista zurdo Mason Montgomery. Es por eso que García está proyectado para ser parte del equipo en 2026 y más allá, pero está lejos de tener asegurado un lugar en el roster desde el Día Inaugural.

“Creemos que [el cambio] encaja en la estrategia, pero no es el final de la estrategia”, afirmó Cherington.

Los Piratas tienen resueltos dos tercios de su alineación en los jardines con Bryan Reynolds y el dominicano Oneil Cruz, y están buscando fortalecer aún más el grupo, incluso después de sumar a García y Mangum. Jack Suwinski acordó un contrato para 2026 para evitar el arbitraje el mes pasado, pero necesita ganarse un lugar en el equipo. El prospecto número 16, el quisqueyano Esmerlyn Valdez, probablemente necesita algo más de tiempo en las Ligas Menores.

Así que, aunque los Piratas están enfocados en mejorar esa unidad, García tiene una buena posición para causar impacto en Pittsburgh en algún momento de esta temporada. El tiempo dirá si eso ocurre, y cuándo.

