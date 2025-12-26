Casa de las Américas anuncia coloquios internacionales del año 2026

Ciudad MCY.-El centro cubano Casa de las Américas prepara un ciclo especializado de encuentros académicos internacionales para 2026, donde se debatirán desde el análisis y pensamiento crítico sobre distintas temáticas de interés para el continente.

Del 16 al 20 de marzo, se desarrollará de manera virtual el XIV Coloquio Internacional de Musicología Casa de las Américas, cuyas temáticas centrales girarán en torno a la auralidad y arte sonoro, el impacto de la tecnología, la teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana, los enfoques actuales para la investigación de archivos y colecciones, entre otros temas.

En junio de 2026 tendrá lugar el III Taller Internacional La Historia General de África: lecturas y escrituras pedagógicas desde Afroamérica; especialistas y estudiantes podrán presentar materiales didácticos, testimonios gráficos, archivos multimediales, repositorios, álbumes, historietas o novelas gráficas.

Las obras deberán estar vinculadas a la línea temática principal, con el objetivo de incentivar metodologías, fomentar el diálogo pedagógico y la integración curricular de la historia de África en espacios institucionales, promover el estudio de las literaturas de ese continente y su diáspora y socializar experiencias concretas de difusión.

Para septiembre, Casa de las Américas convoca al Ciclo de Pensamiento Social Caribeño, dedicado a los movimientos migratorios en, desde y hacia la región y a las historias o desafíos contemporáneos.

Conferencias y exposiciones

Las conferencias, exposiciones y paneles se desarrollarán en torno a las genealogías de la movilidad caribeña, las cartografías culturales del patrimonio inmaterial en tránsito, las narrativas de las diásporas, las reflexiones teóricas sobre identidad y migración, los desplazamientos ambientales y la diplomacia geopolítica.

Finalmente, la Casa cierra su jornada de talleres internacionales con el VII Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, del 12 al 16 de octubre, bajo el tema Cosmovisiones originarias: diálogos urgentes para postergar el fin del mundo.

Con una invitación especial a ponentes que narren sus realidades desde las propias comunidades, se debatirá sobre economía, geopolítica, depredación de las tierras y territorios habitados y otras problemáticas sociales de los pueblos indígenas de América.

Los detalles de todas las convocatorias se encuentran disponibles en las redes sociales de la institución cultural cubana.

