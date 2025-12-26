Misión Cultura en Movimiento culmina año 2025 con un éxito rotundo

Ciudad MCY.-La Misión Cultura en Movimiento culmina este año 2025 con un éxito rotundo, al consolidar espacios para el talento del país bajo la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

A través de un mensaje en su cuenta Instagram, el ente señaló que durante estos meses, “nos convertimos en una vitrina invaluable para cientos de cultores que hoy cuentan con mejores herramientas para su promoción y crecimiento profesional”.

Estos son los logros que alcanzamos juntos:

50 presentaciones digitales y presenciales llenas de arte.

45 agrupaciones musicales que hicieron vibrar los escenarios.

580 artistas y cultores proyectados desde diversas comunidades.

500 demos profesionales entregados para impulsar su carrera.

Mil 400 fotos de alta calidad para sus portafolios individuales.

Esta labor se complementó con una difusión constante en radio y plataformas digitales, al asegurar que la cultura venezolana llegue a cada rincón.

Si quieres ser parte de nuestra programación para el ciclo 2026, ya puedes postular tu proyecto y escribir al correo comunicacionesFMC@gmail.com o enviando un mensaje directo a la cuenta. “¡Sigamos impulsando nuestra identidad!”, señaló.

Fuente: Misión Cultura en Movimiento | FOTO CORTESÍA