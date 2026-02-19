Aragua consolidará modelo de Gobierno Comunal en Consulta Popular 2026

CIUDAD MCY.- El Poder Popular en Aragua, avanza en el control de sus procesos con la consolidación del nuevo modelo de Gobierno Comunal en todo su territorio, en este caso serán 191 comunas a través de la primera Consulta Popular Nacional que se realizará este año.

El proceso de selección de los proyectos se llevará a cabo este 8 de marzo próximo, y para ello se han habilitados en la entidad 378 centros de votación con 420 mesas, que recibirán a los electores que priorizarán sus necesidades comunitarias en un universo de 1.310 proyectos postulados.

En esta consulta, los aragüeños podrán votar sobre los proyectos comunitarios que recibirán financiamiento directo del Estado. Se hará especial énfasis en los programas Transformación I y Transformación II, enfocados en emprendimientos y proyectos productivos locales y las obras de infraestructura, servicios y mejoras del hábitat en los 18 municipios.

CAPACITACIÓN Y CONSULTA

Mientras tanto, este miércoles el Consejo Nacional Electoral (CNE), dio inicio al proceso de capacitación para los miembros de mesa y el presidente de la Comisión Electoral (PCE), de cara al evento eleccionario.

Mediante el enlace: https://ecapconsulta.cns.org.ve/ se selecciona la opción Registrar cuenta de usuario, ingresar cédula de identidad y marcar su nacionalidad.

Por otra parte, una publicación en su canal de Telegram, el Ministerio para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana informó que la jornada de formación se llevará a cabo hasta el próximo 6 de marzo, con el fin de certificar a los voceros en el manejo de los instrumentos electorales del autogobierno.

Igualmente, el CNE informó que el sistema de consulta ya se encuentra plenamente operativo. Mediante esta innovación, los electores pueden verificar de manera inmediata la ubicación exacta de su centro de votación correspondiente a su circuito comunal.

De esta manera, el Poder Popular avanza en el control de sus procesos y en la consolidación del nuevo modelo de Gobierno Comunal.

MARCOS GAVIDIA

FOTO CORTESIA