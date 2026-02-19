Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Venezuela impulsa investigación científica integral en islas y archipiélagos

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Feb 19, 2026

CIUDAD MCY.- La ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez, informó a través de su canal de Telegram que Venezuela promueve una investigación científica integral para estudiar el estado tectono-sedimentario y ecológico de sus archipiélagos e islas, como parte de la defensa de los espacios marítimos y del patrimonio natural de la Nación.

Jiménez destacó que el estudio abarca la Isla de Aves, Los Roques, La Blanquilla y el Parque Nacional Morrocoy, áreas de corales de alto valor estratégico para el país.

“Proteger nuestros arrecifes es proteger la soberanía nacional”, afirmó.

Explicó que los equipos científicos integran geología, geoquímica y biología para analizar la evolución de estos ecosistemas frente a la crisis climática global, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las altas temperaturas superficiales y el blanqueamiento de los corales.

“Generar conocimiento propio nos permite anticiparnos, planificar y actuar con base científica para resguardar nuestros mares”, indicó.

Jiménez destacó que la investigación refuerza la gestión del territorio y reafirma los derechos de Venezuela sobre sus islas, archipiélagos y mares.

“La ciencia es una herramienta estratégica para la defensa de la soberanía; desde el trabajo en campo, los laboratorios y la investigación aplicada protegemos nuestra biodiversidad y consolidamos capacidades nacionales”, expresó.

FUENTE AVN

FOTO:  REFERENCIAL 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Mundo

Irán y Rusia concluyen ejercicio naval

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Cultura

Orquesta Filarmónica rendirá homenaje al maestro Inocente Carreño

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Inicia proceso de capacitación para la Consulta Popular Nacional del 8-M

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Venezuela impulsa investigación científica integral en islas y archipiélagos

19 de febrero de 2026 Milexis Pino