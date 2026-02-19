Venezuela impulsa investigación científica integral en islas y archipiélagos

CIUDAD MCY.- La ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez, informó a través de su canal de Telegram que Venezuela promueve una investigación científica integral para estudiar el estado tectono-sedimentario y ecológico de sus archipiélagos e islas, como parte de la defensa de los espacios marítimos y del patrimonio natural de la Nación.

Jiménez destacó que el estudio abarca la Isla de Aves, Los Roques, La Blanquilla y el Parque Nacional Morrocoy, áreas de corales de alto valor estratégico para el país.

“Proteger nuestros arrecifes es proteger la soberanía nacional”, afirmó.

Explicó que los equipos científicos integran geología, geoquímica y biología para analizar la evolución de estos ecosistemas frente a la crisis climática global, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, las altas temperaturas superficiales y el blanqueamiento de los corales.

“Generar conocimiento propio nos permite anticiparnos, planificar y actuar con base científica para resguardar nuestros mares”, indicó.

Jiménez destacó que la investigación refuerza la gestión del territorio y reafirma los derechos de Venezuela sobre sus islas, archipiélagos y mares.

“La ciencia es una herramienta estratégica para la defensa de la soberanía; desde el trabajo en campo, los laboratorios y la investigación aplicada protegemos nuestra biodiversidad y consolidamos capacidades nacionales”, expresó.

FUENTE AVN

FOTO: REFERENCIAL