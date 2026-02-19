Irán y Rusia concluyen ejercicio naval

CIUDAD MCY.- El ejercicio naval conjunto de las fuerzas navales de la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia concluyó con la despedida del buque portahelicópteros Stoyevski de la Armada rusa.

Este ejercicio naval se realizó en el contexto del desarrollo de la diplomacia marítima, la interacción militar y el intercambio de experiencias operativas entre la Armada de la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia.

Las autoridades de ambas naciones subrayaron la continuidad de la cooperación conjunta en el ámbito de la seguridad y la protección marítima.

El despliegue se orientó a fortalecer la seguridad marítima sostenible y mejorar la coordinación para proteger buques mercantes y petroleros frente al terrorismo y otras amenazas externas que pretenden desestabilizar las rutas comerciales estratégicas de la región.

FUENTE IRNA

FOTO: REFERENCIAL