Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Irán y Rusia concluyen ejercicio naval

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Feb 19, 2026

CIUDAD MCY.- El ejercicio naval conjunto de las fuerzas navales de la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia concluyó con la despedida del buque portahelicópteros Stoyevski de la Armada rusa.

Este ejercicio naval se realizó en el contexto del desarrollo de la diplomacia marítima, la interacción militar y el intercambio de experiencias operativas entre la Armada de la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia.

Las autoridades de ambas naciones subrayaron la continuidad de la cooperación conjunta en el ámbito de la seguridad y la protección marítima.

El despliegue se orientó a fortalecer la seguridad marítima sostenible y mejorar la coordinación para proteger buques mercantes y petroleros frente al terrorismo y otras amenazas externas que pretenden desestabilizar las rutas comerciales estratégicas de la región.

FUENTE IRNA

FOTO: REFERENCIAL 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Mundo

Irán y Rusia concluyen ejercicio naval

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Cultura

Orquesta Filarmónica rendirá homenaje al maestro Inocente Carreño

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Inicia proceso de capacitación para la Consulta Popular Nacional del 8-M

19 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Venezuela impulsa investigación científica integral en islas y archipiélagos

19 de febrero de 2026 Milexis Pino