Orquesta Filarmónica rendirá homenaje al maestro Inocente Carreño

CIUDAD MCY.- Desde la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, la Orquesta Filarmónica de Venezuela rendirá homenaje al maestro Inocente Carreño. El concierto titulado Margaritela se realizará este domingo 22 de febrero a partir de las 11:00 a.m.

El público podrá disfrutar de un espectáculo gratuito ideal para compartir en familia, que combina la riqueza musical del oriente del país junto a los acordes académicos de la filarmónica venezolana, bajo la dirección del maestro José Giménez.

Margariteña es un concierto sinfónico que rinde tributo a la identidad nacional venezolana y destaca la Glosa Sinfónica del maestro Inocente Carreño.

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela interpretará este repertorio, el cual incluye obras clásicas y nacionales que celebran la música y tradición del oriente venezolano en espacios emblemáticos de Caracas.

