Inicia proceso de capacitación para la Consulta Popular Nacional del 8-M

CIUDAD MCY.- La primera Consulta Popular Nacional del año 2026, prevista para el 8 de marzo, ya dio inicio al proceso de capacitación para las y los Miembros de Mesa y Presidente de Comisión Electoral (PCE).

A través de la plataforma tecnológica eCap Consulta, el Poder Popular fortalece sus capacidades para garantizar la organización de los centros de votación y la transparencia del ejercicio democrático en el territorio.

La jornada de formación, que se extenderá hasta el viernes 6 de marzo, busca certificar a las Voceras y los Voceros en el manejo de los instrumentos electorales del autogobierno. Para iniciar el proceso, deberán acceder al enlace: https://ecapconsulta.cns.org.ve:9443/, seleccionar la opción “Registrar cuenta de usuario”, ingresar la cédula de identidad y marcar su nacionalidad.

Seguidamente, las Comuneras y los Comuneros deberán confirmar sus datos personales en pantalla. Es fundamental validar la información e ingresar un correo electrónico activo, ya que por esa vía recibirán el código de verificación necesario para completar el registro en la opción “Verificar Código”.

Una vez generado el acceso, las y los Miembros de Mesa y los PCE deberán ingresar con su cédula y contraseña al menú principal y presionar el botón de “Capacitación”. Este paso es indispensable para obtener las herramientas técnicas que permitirán el desarrollo exitoso de los comicios en cada ámbito territorial.

FUENTE MIN. COMUNAS

FOTO: CORTESÍA