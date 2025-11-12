Aragua encendió el Fuego Patrio de los III Juegos Nacionales Comunales 2025

El símbolo deportivo dio inicio a la fase intermunicipal que se comenzará el próximo día viernes, contando con la participación de atletas locales en 27 disciplinas

CIUDAD MCY.- La majestuosa Plaza Bolívar de Maracay se convirtió en un escenario lleno de alegría y espíritu deportivo con el recibimiento del Fuego Patrio, que marca el inicio de los III Juegos Deportivos Comunales 2025 en la región.

La entrega de este símbolo, que enciende la competencia en las comunidades de la entidad aragüeña, fue recibida por la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; y el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (Irda), Carlos España, así como por atletas de diversas disciplinas.

La antorcha llegó a suelo aragüeño luego de su encendido en la ciudad de Caracas y da inicio el recorrido del fuego, que se extenderá durante los próximos 23 días por todo el territorio venezolano y finalizando el próximo 4 de diciembre en el estado Mérida.

El objetivo principal de esta competencia deportiva es impulsar y promover la masificación deportiva desde las comunas y circuitos comunales, para aportar al alto rendimiento deportivo del país con futuros atletas y talentos que dejen por todo lo alto el nombre del estado.

En la entidad aragüeña, la fase intermunicipal se realizará el próximo día viernes con la participación de los diversos atletas locales, compitiendo en 27 disciplinas.

IMPULSÓ DE LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Durante el emotivo acto deportivo, la gobernadora Joana Sánchez destacó que esta competencia fortalecerá el talento aragüeño desde las comunidades.

«Nos encontramos en la Plaza Bolívar recibiendo la antorcha, el fuego patrio, de lo que será esta tercera edición de los juegos comunales. Estamos muy comprometidos con el hecho deportivo, estamos entusiasmados de ver la cantidad de niños, niñas, adolescentes que participan en el hecho de los juegos», aseveró Sánchez.

En ese mismo orden de ideas, la gobernadora comentó que con estos juegos se observan nuevos talentos.

«Estamos logrando tener la captación de nuevos talentos infantiles, juveniles, por supuesto, proyectando la masificación y rumbo al alto rendimiento para futuras competencias internacionales», señaló.

Finalmente, la gobernadora Joana Sánchez agradeció al presidente Nicolás Maduro y al ministro Franklin Cardillo, por su apoyo constante al deporte aragüeño.

YORBER ALVARADO | FOTOS : PRENSA GBA