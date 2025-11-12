Ciudad MCY

Venezuela debuta ante Colombia en el inicio de la Liga Evolución Futsal

PorBeatriz Guilarte

Nov 12, 2025

CIUDAD MCY.- La Liga Evolución Futsal Zona Norte comienza este miércoles 12 de noviembre en el Poliedro de Caracas, con la participación de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El torneo se disputará en formato todos contra todos, tanto en la categoría U20 como en la de mayores, a lo largo de cinco fechas.

La selección venezolana debutará hoy frente a Colombia: primero en la categoría U20 a las 5:00 p.m., y luego en mayores a las 7:00 p.m. Mañana, jueves 13 de noviembre, los criollos se medirán a Perú en los mismos horarios. El 14 de noviembre será jornada de descanso para la Vinotinto del futsal, que regresará el sábado 15 para enfrentar a Ecuador, y cerrará su participación el domingo ante Brasil.

El campeonato definirá al ganador de la Zona Norte, que posteriormente se enfrentará a Argentina, vencedor de la Zona Sur, para decidir al campeón suramericano.

La jornada inaugural arrancará a las 10:00 a.m. con el duelo U20 entre Brasil y Ecuador, seguido a las 12:00 p.m. por el enfrentamiento entre ambas selecciones en la categoría de mayores.

EL FOCO  |  FOTOS CORTESÍA

