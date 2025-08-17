Aragua fue sede del 3er Congreso Nacional de Bandas de Marcha 2025

***La vocera del Poder Popular en Aragua Joana Sánchez, fue la encargada de cerrar el evento, donde participaron agrupaciones de otros estados que compartieron propuestas que contribuyen al fortalecimiento de las bandas de marcha del país**

CIUDAD MCY .- Durante 2 días consecutivos, el estado Aragua sirvió para el 3er Congreso Nacional de Bandas de marcha 2025, en las instalaciones del Hotel Marriot, donde se dieron cita directores de bandas de otros estados del país, como: Guárico, Distrito Capital, Miranda, Yaracuy, Carabobo entre otros, se llevó a cabo el III Congreso Nacional de Bandas Marcha en el estado Aragua, organizado la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela.

En las mesas de trabajo se debatieron puntos de interés común para el crecimiento, fortalecimiento de la música y la cultura.

Entre otras cosas, también fueron elevadas propuestas que fortalecerá para el futuro el sistema de bandas, en el ámbito educativo, la parte ética y los proyectos que vienen para la federación.

En el acto, la gobernadora Joana Sánchez; estuvo acompañada por Manuel Hernández diputado a la Asamblea Nacional; Manuel Rosas, presidente de la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela; Félix Romero, secretario general de Gobierno de la entidad; Nicolás González secretario de cultura del estado y Manuel López secretario de juventud y deporte.

243 AGRUPACIONES FAVORECIDAS

La jornada sirvió para generar estrategias y un plan educativo que favorecerá las 243 agrupaciones y más de 15 mil jóvenes que conforman la federación nacional, con la idea de visibilizarlos a través del Gobierno Bolivariano.

En ese contexto Manuel Rosales, subrayó la importancia de este Congreso para la federación nacional.

“Estamos en este tercer congreso para preparar las líneas nacionales, lo que va a ser la parte educativa, la parte ética y los proyectos que vienen a futuro para la federación, asimismo trazarnos la meta de poder hacer cosas que a nivel nacional y mundial se vienen haciendo y que Venezuela como siempre va a tratar de hacer la punta de lanza» afirmó el presidente de la Federación Nacional de Bandas.

El directivo agradeció a la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez y al secretario de Gobierno, Félix Romero por el apoyo constante a las bandas de marcha.

Siguiendo esa misma línea, Romero destacó que esta jornada marcará el futuro de las bandas de marcha. “Estamos muy agradecidos con la Federación por escoger a Aragua para debatir las propuestas de los próximos años, lo que sella su futuro nivel nacional» afirmó el secretario de gobierno.

PROPUESTAS IMPORTANTES

Durante el congreso, los directores de las bandas musicales de cada estado presentaron su informe de gestión del año 2024 y presentaron sus propuestas para el impulso de esta expresión cultural.

El secretario de gobierno mencionó algunas propuestas, “Ya el presidente de la Federación, Manuel Rosas, explicó el plan educativo, también celebraremos el día nacional de bandas de marcha» afirmó Romero.

Añadió que evalúan la posibilidad de contar con una proveeduría, donde existan instrumentos y repuestos, “Para que nuestras bandas puedan tener acceso a buen precio a todos los instrumentos y repuestos, que a veces son difíciles de traer de otro país”, dijo Romero

Atención integral

Romero también mencionó, que gracias al presidente Nicolás Maduro se creará una institución para atender a las bandas de marcha del país.

“El presidente Nicolás Maduro instruyó crear una institución para atender a las bandas de marcha del país, y desde la Federación Nacional de Bandas de Marcha, estamos proponiendo la vía, en los próximos días esperamos dar buenas noticias para los jóvenes de la Patria”, puntualizó.

Además, las autoridades informaron que se conformará una banda nacional y una por estado, con su acto de ascenso junto a todas las bandas del país.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA