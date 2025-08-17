Reinaugurado Consultorio Popular Tipo II en el sector cuatricentenario de San Sebastián

****Este centro de salud cuenta con una infraestructura totalmente renovada y fue dotado con equipos de alta tecnología, para ofrecer una atención médica más eficiente a la comunidad***

CIUDAD MCY.- Como parte de un significativo avance, por fortalecer la salud pública en el estado Aragua, se llevó a cabo la reapertura del Consultorio Popular Tipo (CPT) II en la urbanización Cuatricentenaria del municipio San Sebastián de los Reyes, que garantiza un servicio de salud óptimo y eficiente.

La rehabilitación de este consultorio fue un proyecto aprobado durante la primera Consulta Popular Nacional de la Juventud y forma parte de las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y el Plan de la aragüeñidad, ideado por la gobernadora Joana Sánchez, en su compromiso de mejorar los espacios que forman parte del sistema público de salud.

Es importante destacar, que este centro asistencial garantiza una atención gratuita e inmediata a los habitantes de la zona, donde se les proporciona servicios de medicina general, interna, pediatría, nutrición, entre otros, con el fin de seguir respondiendo las necesidades de toda la población.

Representantes de la salud en San Sebastián mencionaron que este proyecto también obedece a las instrucciones emanadas por el gobierno nacional encabezado el presidente de la república Nicolás Maduro y respaldado por la vocera del poder popular en Aragua, la gobernadora Joana Sánchez y favorece a las personas más necesitadas de las comunidades aledañas.

Gracias a este espacio los niños, jóvenes y adultos podrán ser atendidos por profesionales que trabajarán con vocación para ofrecer una atención medica de calidad.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS CORTESIA