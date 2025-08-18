Asodiam realizará jornada especial de salud para las mujeres en Aragua

***Ofrecerán tres paquetes de atención, diseñados para cubrir las necesidades específicas de diferentes grupos de edad y condiciones

CIUDAD MCY.- La presidenta de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), Ana Sandoval, anunció una jornada especial de salud para las mujeres de la región. La iniciativa, que se desarrollará desde este 18 al 30 de agosto, busca brindar un servicio de diagnóstico integral y de alta calidad, conforme a las directrices de la vocera del Poder Popular en la gobernación, Joana Sánchez, y en alineación con el Plan de la Aragüeñidad y las 7T del presidente Nicolás Maduro.

Sandoval, destacó que la jornada se enmarca en el compromiso de la institución con el bienestar de la comunidad. «Estamos comprometidos con el Plan de la Aragüeñidad y las 7T del presidente Nicolás Maduro, ofreciendo un servicio de salud óptimo para las mujeres aragüeñas», afirmó.

La jornada ofrecerá tres paquetes de atención, diseñados para cubrir las necesidades específicas de diferentes grupos de edad y condiciones de salud.

La Promo Mujer 1 está destinada a menores de 35 años e incluye un chequeo completo de laboratorio (hematología completa y orina), ecografía abdominal, ecografía pélvica o transvaginal, ecografía mamaria y una consulta ginecológica con citología procesada.

Mientras que el plan Mujer 2 es para mayores de 35 años, y abarca los exámenes ya mencionados más la mamografía y densitometría ósea. Asimismo, el tercer paquete está diseñado especialmente para mujeres con prótesis; este plan incluye todo lo anterior, pero adaptado a las necesidades de las féminas con implantes de pecho.

Con esta iniciativa, Asodiam reafirma su compromiso de facilitar el acceso a servicios de salud esenciales, accesibles y de calidad, promoviendo la prevención y el diagnóstico temprano en la población femenina del estado Aragua.

PRENSA ASODIAM / FOTO CORTESÍA