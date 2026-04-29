Continúa Plan de Bacheo en Zuata

CIUDAD MCY.- En una nueva fase de bacheo, 120 toneladas de asfalto están siendo colocadas en la parroquia Zuata del municipio José Félix Ribas, como parte del compromiso con la optimización de los servicios públicos y enmarcados en la segunda transformación del Plan Nacional de las 7 Transformaciones.

El objetivo de estas labores es cubrir la totalidad de la vía principal, abarcando el tramo que se extiende desde la entrada de Rancho Veguero de Zuata hasta el sector San José.

Esta intervención se suma al plan continuo de mejoras en la vialidad, que ya ha alcanzado la colocación de más de mil toneladas de asfalto en carpetas corridas, gracias al apoyo del Gobierno Regional, lo que representa un avance significativo en la recuperación de las vías en la zona según informó Yoli Castillo, ingeniero de la Alcaldía.

Con estas acciones, se busca garantizar una movilidad más segura y eficiente para todos los habitantes y transeúntes de la zona, gracias a las políticas públicas del alcalde Juan Carlos Sánchez, con el respaldo de la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: CORTESÍA