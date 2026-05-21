Aragua impulsó Clase de Actividad Física para abuelos de la Patria

En el marco del mes del adulto mayor, autoridades nacionales y regionales coordinaron los preparativos para el gran despliegue recreativo, cultural y deportivo que se celebrará a nivel nacional.

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Gimnasio Alfredo Ratón Márquez de Turmero, se llevó a cabo el lanzamiento del Festival de la Clase de Actividad Física Recreativa para los adultos mayores, capitulo Aragua.

‎Este encuentro se desarrolló con el propósito de promover el bienestar integral de los abuelos de la patria a través de dinámicas que apuntan de manera directa hacia la optimización de sus condiciones físicas y el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas esenciales.

‎La iniciativa respondió a las orientaciones de la presidencia encargada Delcy Rodríguez, como parte de las políticas de cuidado a la generación de plata, gracias a la articulación del Ministerio de los Adultos y Adultas Mayores, Ministerio del Deporte. El evento contó con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).

‎El profesor Taylor Mijares, director general de Actividad Física y Deporte del Ministerio del Deporte, asumió la vocería principal para detallar el impacto y las proyecciones de estos programas sociales.

“Aquí estamos en el estado de Aragua, donde saludamos con mucho cariño y agradecemos a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a todo su equipo (…) porque estamos marcando lo que es el Festival de la Clase de Actividad Física Recreativa para nuestros abuelos y abuelas de la patria”.

‎Mijares puntualizó que, la importancia de estas jornadas trascendió el ámbito recreativo, transformándose en una política de salud preventiva y humanista. «Una actividad que viene a mejorar su calidad de vida y autonomía, estamos generando amor para todos esos adultos mayores de nuestro país», subrayó.

‎CIFRAS GENERALES

‎La planificación contempló una fase de preparación masiva de cara a las celebraciones centrales, en la capital del país. Las autoridades explicaron las metas numéricas y organizativas fijadas para el corto plazo, precisando que el diseño de las rutas de atención masiva requiere una logística de envergadura para alcanzar de manera efectiva a todos los sectores vulnerables que hacen vida en el territorio venezolano.

‎‎“Más de 5 millones de adultos mayores, más de 94 mil 211 círculos de abuelos que debemos atender y nos estamos preparando en el mes del adulto mayor para este 29, realizar el hermoso Festival de Actividad Física Recreativa Cultural que va a celebrar el Día Nacional del Adulto Mayor”, subrayó Mijares.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CIUDAD MCY