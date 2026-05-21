Aragua impulsó Clase de Actividad Física para abuelos de la Patria

En el marco del mes del adulto mayor, autoridades nacionales y regionales coordinaron los preparativos para el gran despliegue recreativo, cultural y deportivo que se celebrará a nivel nacional.
CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Gimnasio Alfredo Ratón Márquez de Turmero, se llevó a cabo el lanzamiento del Festival de la Clase de Actividad Física Recreativa para los adultos mayores, capitulo Aragua.
Este encuentro se desarrolló con el propósito de promover el bienestar integral de los abuelos de la patria a través de dinámicas que apuntan de manera directa hacia la optimización de sus condiciones físicas y el fortalecimiento de sus capacidades cognitivas esenciales.
La iniciativa respondió a las orientaciones de la presidencia encargada Delcy Rodríguez, como parte de las políticas de cuidado a la generación de plata, gracias a la articulación del Ministerio de los Adultos y Adultas Mayores, Ministerio del Deporte. El evento contó con el respaldo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).
El profesor Taylor Mijares, director general de Actividad Física y Deporte del Ministerio del Deporte, asumió la vocería principal para detallar el impacto y las proyecciones de estos programas sociales.
“Aquí estamos en el estado de Aragua, donde saludamos con mucho cariño y agradecemos a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a todo su equipo (…) porque estamos marcando lo que es el Festival de la Clase de Actividad Física Recreativa para nuestros abuelos y abuelas de la patria”.
Mijares puntualizó que, la importancia de estas jornadas trascendió el ámbito recreativo, transformándose en una política de salud preventiva y humanista. «Una actividad que viene a mejorar su calidad de vida y autonomía, estamos generando amor para todos esos adultos mayores de nuestro país», subrayó.
CIFRAS GENERALES
La planificación contempló una fase de preparación masiva de cara a las celebraciones centrales, en la capital del país. Las autoridades explicaron las metas numéricas y organizativas fijadas para el corto plazo, precisando que el diseño de las rutas de atención masiva requiere una logística de envergadura para alcanzar de manera efectiva a todos los sectores vulnerables que hacen vida en el territorio venezolano.
“Más de 5 millones de adultos mayores, más de 94 mil 211 círculos de abuelos que debemos atender y nos estamos preparando en el mes del adulto mayor para este 29, realizar el hermoso Festival de Actividad Física Recreativa Cultural que va a celebrar el Día Nacional del Adulto Mayor”, subrayó Mijares.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: CIUDAD MCY