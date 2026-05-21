Alcaldía de Camatagua ejecutó mantenimiento integral en el Cementerio Municipal

El equipo de Servicios Generales desplegó una jornada intensiva de limpieza y desmalezamiento para ofrecer espacios dignos a los visitantes.

CIUDAD MCY.- En cumplimiento a las políticas de optimización de los espacios públicos, el equipo de Servicios Generales de Camatagua realizó un despliegue en las instalaciones del Cementerio Municipal, para llevar a cabo una jornada que contempló intervención profunda en las diferentes áreas del camposanto.

‎El principal enfoque fue el saneamiento ambiental del recinto, con labores técnicas que consistieron en un plan intensivo de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento integral de las parcelas y caminerías internas.

‎Las cuadrillas de servicios públicos lograron el despeje de la capa vegetal y la maleza que dificultaba el acceso a las tumbas, mejorando visiblemente las condiciones del lugar. Esta iniciativa responde al plan continuo de recuperación urbana que se ejecuta de manera sostenida en la localidad.

‎El propósito de estas acciones es transformar la infraestructura pública, garantizando que todas las familias que asisten regularmente a visitar a sus seres queridos cuenten con espacios dignos, limpios y seguros.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA