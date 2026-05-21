Alcaldía de Camatagua ejecutó mantenimiento integral en el Cementerio Municipal

El equipo de Servicios Generales desplegó una jornada intensiva de limpieza y desmalezamiento para ofrecer espacios dignos a los visitantes.
CIUDAD MCY.- En cumplimiento a las políticas de optimización de los espacios públicos, el equipo de Servicios Generales de Camatagua realizó un despliegue en las instalaciones del Cementerio Municipal, para llevar a cabo una jornada que contempló intervención profunda en las diferentes áreas del camposanto.
El principal enfoque fue el saneamiento ambiental del recinto, con labores técnicas que consistieron en un plan intensivo de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento integral de las parcelas y caminerías internas.
Las cuadrillas de servicios públicos lograron el despeje de la capa vegetal y la maleza que dificultaba el acceso a las tumbas, mejorando visiblemente las condiciones del lugar. Esta iniciativa responde al plan continuo de recuperación urbana que se ejecuta de manera sostenida en la localidad.
El propósito de estas acciones es transformar la infraestructura pública, garantizando que todas las familias que asisten regularmente a visitar a sus seres queridos cuenten con espacios dignos, limpios y seguros.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS: CORTESÍA