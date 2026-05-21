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Plan Vecinos y Vecinas atendió sector 1 de Las Mercedes en Ribas

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PorLuisa Pedroza

May 21, 2026

CIUDAD MCY.- El Plan Vecinos y Vecinas llegó a la urbanización Los Bloques del Sector 1 de Las Mercedes del municipio José Félix Ribas, para brindar bienestar social. Durante la actividad se desplegó una jornada de la Brigada Veterinaria Vecinal y servicios de Prefectura, permitiendo ofrecer atención en salud animal y facilitar trámites de Fe de Vida y Constancias de Residencia para los habitantes de los siete condominios de la mencionada comunidad.

Este programa busca ser un instrumento para identificar, mejorar, organizar, promover y garantizar de una forma diferente la gestión y atención de los condominios en la localidad, según manifestó Carolina Pernalete, enlace municipal en Ribas, quien trabaja en coordinación con el Gabinete de Vecinos y Vecinas Regional dirigido por el licenciado Ángelo Bernal.

La iniciativa se ejecutó bajo la articulación del alcalde Juan Carlos Sánchez y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en cumplimiento de los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodriguez.

PRENSA RIBAS

FOTOS : CORTESÍA

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Por Luisa Pedroza

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