Aragua mantiene despliegue del Plan Nacional de Vacunación

Toxoide, hepatitis B, pentavalente, fiebre amarilla, además de polio oral, Ipv, SRP, son las dosis que se ha viene colocando durante el despliegue de inmunización

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, continúa con el despliegue del Plan Nacional de Inmunización contra la fiebre amarilla, en el Consultorio Popular Tipo II Múcura, del municipio Ezequiel Zamora, dando cumplimiento a los lineamientos de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, a fin de asegurar la mayor cobertura de personas vacunadas.

El despliegue se inició con el equipo de Programa Ampliado de Inmunización en el punto fijo de vacunación, en el consultorio popular, para posteriormente distribuirse por las diferentes calles del sector, el personal de las batas blancas visitó casa por casa para aplicar las dosis de toxoide, hepatitis B, pentavalente y fiebre amarilla, además de polio oral, Ipv, SRP.

El abordaje, se realizó bajo la supervisión de la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano; conjuntamente con la directora regional del Programa Ampliado se Inmunización (PAI), Lcda. Misbelys Ascanio, específicamente en el sector Múcura II, con más de 4 mil habitantes, siendo Zamora uno de los cinco municipios priorizados en el despliegue nacional.

Lombano reiteró que el plan de vacunación está activado en todos los centros de salud del estado Aragua, especialmente en San Sebastián, Camatagua, Libertador, San Casimiro y en las instituciones del componente militar de la Guardia Nacional.

Exhortó a la población entre 1 y 59 años a que se coloquen la vacuna de la fiebre amarilla, «puesto que con una sola dosis es suficiente para protegerte», explicó.

Dichas acciones se desarrollan cumpliendo las políticas de salud emanadas del Presidente constitucional, Nicolás Maduro, de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el respaldo de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

