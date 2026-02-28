Danzas Crear’ts construye sueños a través del baile

Teatro Municipal de Ribas fue escenario de este importante evento, donde estuvieron presentes academias de bailes locales e invitadas.

CIUDAD MCY.-Con una propuesta dancística nacionalista inspirada en el clásico, Doña Bárbara, del célebre venezolano, Rómulo Gallegos, la academia de bailes Danzas Crear’ts celebró 17 aniversarios sembrando y construyendo sueños a través de las distintas corrientes musicales.

La presentación de la gala con motivo al aniversario, se realizó en los espacios del Teatro Municipal de Ribas, y contó con la participación de otras academias de bailes, locales e invitadas, entre ellas; A Todo Ritmo y Danzas La Cruz, como también Dance Family, el municipio José Rafael y Kintsugi Clan del municipio Girardot.

Importante mencionar, que este grupo dancístico nació en la población de Zuata, donde actualmente mantiene su sede principal, y otra en el centro de La Victoria siendo hoy la gran familia contando con más de 60 bailarines desde los más pequeños y consentidos hasta adultos quienes han acompañado a la academia durante 17 años.

Miembro de la directiva resaltó su emoción, “es para mí un verdadero orgullo y placer contar con el grupo de bailarines que hoy están en las danzas. Ser parte de la formación tanto de ellos como de quienes han emprendido otros caminos, pero se iniciaron con nosotros, pues siempre serán parte de nuestra familia, haciendo del movimiento su lenguaje y del escenario sus hogares”

De igual manera aseguró que, “se dice fácil, pero son 17 años construyendo sueños con valores y disciplina, y quisimos festejarlo en el marco además del Día del Bailarín que se celebra este 28 de febrero. Estar en este hermoso e imponente escenario como lo es el Teatro Ribas, compartiendo con otras academias quienes no dudaron en asistir cuando se les extendió la invitación.

CIUDAD MCY

