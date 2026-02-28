Esta labor en El Playón es un recordatorio de que el Estado cumple su parte, trazando el camino de la seguridad vial

CIUDAD MCY .- Bajo el sol radiante de la costa aragüeña, las cuadrillas de Costaragua, junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Alcaldía local, ejecutan un despliegue de señalización que trasciende el asfalto. Se trata de la materialización del tercer vértice de las 7 Transformaciones, la consolidación de un territorio seguro, educado y visualmente renovado para el pueblo y sus visitantes.

El equipo multidisciplinario, desplegado desde horas muy tempranas, no solo aplica pintura; aplica soberanía territorial en una zona clave para el turismo nacional. La presencia de la PNB no solo garantiza la seguridad del personal, sino que refuerza el componente educativo, de esta manera el ciudadano se siente guiado por la ley desde el momento en que visualiza una señal de tránsito correctamente ubicada.

En cumplimiento riguroso del tercer artículo de la Ley Orgánica de las Siete Grandes Transformaciones (7T), impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, el municipio Ocumare de la Costa de Oro, vive hoy una metamorfosis en sus arterias viales.

Bajo la conducción estratégica de presidenta (E), Delcy Rodríguez, en perfecta sincronía con la vocera del Poder Popular de la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Wilmer Leal, se ha dado inicio a un plan maestro de señalización y marcación en las calles aledañas a la cinta costera.

«Ver la calle marcada no es solo estética, es respeto por la vida», comentaba un transeúnte mientras observaba cómo las flechas de dirección y los pasos peatonales tomaban forma frente a la inmensidad del mar.

El compromiso de Costaragua y las autoridades regionales sigue vigente, demostrando que el estado Aragua no solo suena fuerte en la música y el deporte, sino que también camina con paso firme hacia un ordenamiento urbano de vanguardia.

