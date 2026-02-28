Nueva dotación consolida capacidad operativa en Sucre

Funcionarios de la Policía Municipal y Protección Civil cuentan con nueva indumentaria que robustece su desempeño en labores de vigilancia, gestión de riesgos y atención de emergencias en todo el territorio municipal

CIUDAD MCY.- El fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el municipio Sucre se consolidó con la entrega de una nueva dotación de uniformes a funcionarios de la Policía Municipal y de Protección Civil (PC), acción orientada a optimizar su capacidad operativa en los distintos cuadrantes de paz de la jurisdicción.

La iniciativa se ejecutó siguiendo directrices de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y del alcalde Wilson Coy, quien acompañó la jornada que se enmarca en la agenda institucional orientada a consolidar la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y gestión de riesgos en la entidad.

En este sentido, es importante mencionar que la dotación dirigida a efectivos de ambos organismos, permitirá garantizar mejores condiciones para el desempeño de sus funciones, reforzando el apresto operacional y la presencia institucional en comunidades, sectores residenciales y espacios públicos.

De esta manera, la articulación entre los distintos niveles de gobierno continúa traduciéndose en acciones concretas que robustecen la capacidad de respuesta institucional y afianzan la protección integral de la ciudadanía no sólo en el municipio sino en toda la región.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA