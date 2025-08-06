Aragua participó en la instalación del Consejo Federal de Gobierno

*** Acompañado de autoridades regionales y municipales, el presidente Nicolás Maduro llevó a cabo la instalación del Consejo Federal de Gobierno (CFG) como espacio clave para impulsar los proyectos del Poder Popular como eje de la democracia participativa en el marco del Plan de la Patria y el Plan de las 7 Transformaciones**

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de consolidar una agenda común entre los distintos niveles de gobierno, se desarrolló en el Palacio de Miraflores la plenaria de trabajo del Consejo Federal de Gobierno (CFG), liderada por el presidente Nicolás Maduro y con la participación de autoridades nacionales, regionales y locales del todo el país.

La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y los alcaldes de la entidad, formaron parte activa de este encuentro estratégico, en el que se discutieron las líneas de acción que orientarán la profundización del modelo de gestión territorial a través del Plan de la Patria y su ruta de las 7 Transformaciones, eje central de la nueva etapa de desarrollo nacional.

Durante la plenaria, se ratificó el compromiso del Ejecutivo nacional con la construcción de una nueva democracia participativa y protagónica, basada en el fortalecimiento de las comunas y los circuitos comunales, como expresión genuina de la soberanía del pueblo organizado.

“Con este nuevo modelo de gestión que prioriza la participación protagónica del pueblo hemos conseguido un método magnífico para construir una democracia de verdad, completa, directa, popular en la que los gobernadores y alcaldes deben apoyar la ejecución de proyectos con asistencia técnica, maquinaria y financiamiento», expresó el mandatario Nacional.

La asistencia de la mandataria regional y los mandatarios municipales, reitera la voluntad de continuar promoviendo políticas públicas en sintonía con las líneas estratégicas del Gobierno Bolivariano, marcando la transformación de la gobernabilidad desde las bases y el protagonismo del Poder Popular.

De esta manera, se resalta que este espacio de deliberación y planificación marca un hito importante en el fortalecimiento de la gobernanza regional, en concordancia con el Plan de la Aragüeñidad y las metas trazadas para el ciclo 2025–2029, donde el protagonismo del pueblo constituye el motor esencial de las políticas públicas del país.

REINYMAR TOVAR |FOTOS CORTESIA