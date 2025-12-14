Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Consecomercio: Expandir las rutas de aerolíneas venezolanas aumentaría comercio y turismo

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 14, 2025

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) recomienda la ampliación de rutas aéreas internacionales y nacionales con aerolíneas venezolanas; en aras de expandir la conectividad aérea y fortalecer el intercambio comercial y turístico en Venezuela.

“La autorización de rutas internacionales como la de Maracaibo-Bogotá, El Cauca-Porlamar, Barquisimeto-Bogotá o Curazao, nos ayudaría mucho al flujo turístico y comercial. En este contexto, también se hace oportuna la solicitud de la reactivación de rutas nacionales como Ciudad Bolívar-Caracas”, señaló el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.

“La conectividad aérea es un motor indispensable para el turismo y el comercio, porque abre puertas a nuevas oportunidades de inversión, fortalece la presencia de productos venezolanos en mercados internacionales y dinamiza sectores como hotelería, gastronomía y servicios. Al garantizar mayor acceso y eficiencia logística, se impulsa el crecimiento económico y se generan empleos de calidad”, afirmó el máximo representante de la institución.

El gremio también considera que esta acción permitiría a los representantes del movimiento empresarial venezolano viajar rápidamente, cerrar negocios y explorar mercados, en aras de aumentar la presencia de Venezuela en ámbitos económicos de Latinoamérica y el mundo.

De esta forma, la ampliación de rutas internacionales con aerolíneas venezolanas pudiera ser aprovechado por el comercio nacional en sentido exportador, y este ofrece beneficios comerciales cruciales, como velocidad y alcance global para mercancías urgentes y de alto valor —perecederos, farmacéuticos, electrónicos—, además de optimizar inventarios y reducir costos, recalcó el presidente de Consecomercio.

Fuente: Consecomercio | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Consecomercio: Expandir las rutas de aerolíneas venezolanas aumentaría comercio y turismo

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Uncategorized

Arrancó en Linares Alcántara el plan 50 y 50 para la transformación de los servicios públicos

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Demarcación vial fortalece ordenamiento de tránsito en Mariño

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Uncategorized

1×10 del Buen Gobierno impulsa obra sanitaria en localidades de Urdaneta

14 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez