Consecomercio: Expandir las rutas de aerolíneas venezolanas aumentaría comercio y turismo

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) recomienda la ampliación de rutas aéreas internacionales y nacionales con aerolíneas venezolanas; en aras de expandir la conectividad aérea y fortalecer el intercambio comercial y turístico en Venezuela.

“La autorización de rutas internacionales como la de Maracaibo-Bogotá, El Cauca-Porlamar, Barquisimeto-Bogotá o Curazao, nos ayudaría mucho al flujo turístico y comercial. En este contexto, también se hace oportuna la solicitud de la reactivación de rutas nacionales como Ciudad Bolívar-Caracas”, señaló el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez.

“La conectividad aérea es un motor indispensable para el turismo y el comercio, porque abre puertas a nuevas oportunidades de inversión, fortalece la presencia de productos venezolanos en mercados internacionales y dinamiza sectores como hotelería, gastronomía y servicios. Al garantizar mayor acceso y eficiencia logística, se impulsa el crecimiento económico y se generan empleos de calidad”, afirmó el máximo representante de la institución.

El gremio también considera que esta acción permitiría a los representantes del movimiento empresarial venezolano viajar rápidamente, cerrar negocios y explorar mercados, en aras de aumentar la presencia de Venezuela en ámbitos económicos de Latinoamérica y el mundo.

De esta forma, la ampliación de rutas internacionales con aerolíneas venezolanas pudiera ser aprovechado por el comercio nacional en sentido exportador, y este ofrece beneficios comerciales cruciales, como velocidad y alcance global para mercancías urgentes y de alto valor —perecederos, farmacéuticos, electrónicos—, además de optimizar inventarios y reducir costos, recalcó el presidente de Consecomercio.

Fuente: Consecomercio | FOTO CORTESÍA